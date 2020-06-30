Путин цепляется за власть - и вместе с ним весь режим

"Несмотря на коронакризис Кремль продвигает то, что для него, по-видимому, имеет наибольший приоритет: укрепление власти президента. Этот маневр изобличает цинизм власти. Основные проблемы России остаются нерешенными", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"(...) В результате - одобрении основательного изменения Конституции 1993 года - нет никаких сомнений. Сложнее спрогнозировать то, насколько велик будет ущерб, который в долгосрочной перспективе нанесут эти поправки", - отмечает журналист Андреас Рюш.

"России нужна сильная рука. А президент, которому запрещено избираться на очередной срок, не может быть сильной фигурой, сказал Собянин еще в марте. Поэтому запретить Путину выдвигать свою кандидатуру является, по его словам, угрозой стабильности. Этот аргумент несколько лицемерен, ведь и в новой Конституции прописано ограничение сроков. Однако с этой проблемой придется разбираться лишь через много лет - для российской элиты речь идет о страхе перед непосредственным будущим. Неопределенность относительно властных отношений для них - яд. (...) Тысячам функционеров, которые обогатились при Путине и которым без своего покровителя придется ждать тюрьмы и лишения собственности, выгоднее, чтобы все оставалось так, как есть. Поэтому решение о том, когда и как он покинет Кремль, Путин не может принимать без оглядки на свою свиту", - говорится в статье.

"В этой связи изменение Конституции кажется логичным и несложным, однако у него есть один изъян: это нарушение данного обещания. Подрыв ограничений президентских сроков Путин некогда категорически исключал", - указывает издание.

"Спешка, с которой российское руководство проводит народное голосование несмотря на коронакризис и тысячи новых заражений ежедневно, раскрывает циничную расстановку приоритетов: на первом месте находится не здоровье населения, а быстрое устранение "проблемы 2024".

"Однако результатом станет не только укрепление позиции президента, но и отчуждение прежней Конституции. Когда ее нашпигуют новыми определениями, в джунглях статей потеряется ее прежняя идея свободы. Конституция определяет Россию как демократическое, полиэтническое и светское государство с ясным разделением власти. Теперь это перекрывается дополнительными определениями, приводящими к конфликту: этнические русские возводятся в ранг "государствообразующего народа", появляется ссылка на веру в Бога, а демократическая идея искажается подрывом президентских сроков. Ослабляется и независимость юстиции, которая до этого существовала хотя бы на бумаге, так как президент в будущем сможет инициировать увольнение судей".

"В конечном счете поправки отражают авторитаризм, который давно главенствует при Путине. Впрочем, примечательно, что изменения не способствуют решению основных проблем России: в коррупции, недостающем обеспечении правопорядка, удушении частной инициативы и чрезмерном влиянии государства на экономику не изменится ничего. (...) Нерешенная проблема преемника Путина просто откладывается до тех пор, пока наконец не остановятся биологические часы. Так часто расхваливаемая режимом стабильность основывается на хрупком фундаменте", - заключает Neue Zürcher Zeitung.