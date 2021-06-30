Россия совершила гигантскую кибератаку на Германию

"По информации Bild, в последние дни Россия осуществила массированную атаку на критическую инфраструктуру и банковскую систему Германии! По информации Bild, полученной от источников в западных разведслужбах, за атакой стоят российские государственные хакеры из группировки Fancy Bear".

"Федеральное управление по информационной безопасности (BSI) в среду утром подтвердило Bild факт атаки", - говорится в публикации.

"Несколько источников сообщили Bild, что возможная причина атаки - месть за санкционную политику против России, а также попытки россиян предотвратить жесткие санкции против Белоруссии и ее диктатора Александра Лукашенко. По данным источников, планируется отключение страны от международной платежной системы Swift".

"Россия неоднократно осуществляла масштабные атаки на инфраструктуру Германии с помощью своих хакерских батальонов, находящихся под командованием службы военной разведки ГРУ", - пишет издание, напоминая о нескольких кибератаках на бундестаг, а также на Европейское агентство лекарственных средств.