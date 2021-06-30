Белоруссия использует мигрантов для контратаки на ЕС

"Литва стала новым "восточным фронтом" нелегальной миграции после того, как, согласно заявлению литовского Министерства иностранных дел, Белоруссия начала использовать людей в качестве оружия в своем столкновении с ЕС", - передает EU Observer.

"В первой половине этого года число мигрантов, пересекающих границу Литвы, подскочило в 8 раз: на данный момент в 2021 году было зарегистрировано около 600 случаев, при этом 412 случаев только в июне. Для сравнения: в 2020 году их было 74, а в 2019 - всего 37", - говорится в статье.

"По словам Литвы, большинство мигрантов родом из Ирака, но увеличивается число выходцев из Сирии, Гамбии, Гвинеи и Индии. Их привозят рейсами из Багдада и Стамбула, что указывает на организованную кампанию. С 1 по 19 июня, согласно литовским данным, из Багдада в Минск было совершено 9 рейсов, по сравнению с отсутствием регулярных рейсов ранее, и 63 рейса из Стамбула (вдвое больше, чем в прошлом году)", - передает издание.

"Такое развитие событий происходит после того, как ЕС ввел санкции в отношении белорусского президента Александра Лукашенко, в том числе запрет на полеты в мае, когда он угнал пассажирский авиалайнер, чтобы схватить оппозиционного активиста, живущего в Литве. И ситуация, вероятно, продолжит ухудшаться после того, как в июне Лукашенко пригрозил прекратить сотрудничество по вопросам иммиграции и организованной преступности в ответ на новые экономические санкции ЕС", - отмечает издание.

Литва имеет сухопутную границу с Белоруссией протяженностью 678 километров, лишенную естественных преград, и только 38% границы оснащено системами мониторинга, сообщается в публикации. В заявлении Литвы во вторник говорилось, что власти создали палаточный городок, но возможности для размещения там очень ограничены. (...) Если не предпринять своевременных действий, схема, используемая в Литве, может быть применена в Эстонии, Латвии [и] Польше ... что сделает восточную границу ЕС еще более уязвимой, заявила Литва. Количество мигрантов в Польше также растет, сообщил Анатолий Котов, белорусский оппозиционный лидер, живущий в изгнании в Варшаве.

"Этот шаг Лукашенко напоминает об аналогичной тактике давления на ЕС со стороны Марокко в испанском анклаве Сеута и действия Турции в отношении Греции в последнее время", - проводит параллели издание, добавляя, что "Фронтекс", европейское агентство ЕС по пограничному контролю в Варшаве, намерено отправить в Литву для оказания помощи 30 дополнительных сотрудников, а Easo, Европейское управление по поддержке предоставления убежища, еще одно агентство ЕС, базирующееся на Мальте, направляет туда миссию по установлению фактов. (...)