Перемена взглядов Киева и поставка вакцины Пекином

"Китай обусловил поставку вакцины Украине ее хорошим поведением в Совете ООН по правам человека? Это не первое подобное обвинение в адрес Пекина", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Не так часто страны отзывают свою поддержку совместного заявления в Совете ООН по правам человека. Поэтому было еще более удивительно, когда на прошлой неделе Украина пошла на попятную, отозвав свою подпись под заявлением относительно ситуации с правами человека в китайском регионе Синьцзян. Два западных дипломата сказали в интервью информационному агентству AP, что перемена взглядов Киева стала результатом угрозы со стороны Пекина. Китай якобы дал понять, что заморозит запланированную поставку 500 тыс. доз вакцины, если Украина не сменит тон", - передает издание.

"Пекин отверг эти обвинения, но приветствовал смену курса Украины. Китайское государственное информационное агентство Xinhua написало в комментарии, что "возможно, Украина постыдилась ударить Китай в спину, получая при этом от него помощь". Олаф Винтцек, занимающийся мониторингом международных организаций в Женеве по поручению Фонда Конрада Аденауэра, сказал, что "весьма примечательно", что именно Украина отказалась от критики ситуации с правами человека в Синьцзяне. "Если вы посмотрите на голосования Украины в Совете по правам человека, то увидите, что эта страна является одним из ближайших союзников глобального Запада", - сказал он".

"По данным правительства, Украина заказала у китайского производителя Sinovac 1,9 млн доз вакцины, большая часть которых была доставлена к концу мая. Но через день после того, как посольство Украины в Женеве отказалось от поддержки заявления по Синьцзяну, украинские СМИ со ссылкой на главного врача страны сообщили, что Украина закупит еще 5,3 млн доз китайской вакцины", - говорится в статье.

"Это не первый случай, когда Китай обвиняют в использовании поставок вакцин в качестве рычага для продвижения своих политических интересов, - отмечает FAZ. - Пекин это отрицает. Так, Бразилия, изменила свою позицию в отношении участия китайского поставщика телекоммуникационных услуг Huawei в развитии сети 5G после того, как Пекин пообещал ей вакцины. Тайвань обвинил Китай в том, что тот пообещал Парагваю сотни тысяч доз вакцины, если тот разорвет дипломатические отношения с Тайбэем и установит связи с Пекином".

"Не считая Украины, в настоящее время 43 государства выступили с совместным заявлением, призывающим Китай предоставить Верховному комиссару ООН по правам человека немедленный и неограниченный доступ в Синьцзян. Однако Пекин раздражен тем, что число критиков Китая в целом увеличилось. В октябре прошлого года к аналогичному заявлению на Генеральной Ассамблее ООН присоединились 39 государств".

"Нынешнее заявление было представлено Канадой. Пекину оказалось на руку то, что в Канаде были найдены сотни могил, в которых были анонимно захоронены дети коренных народов. Вместе с другими странами Китай призвал к проведению независимого международного изучения захоронений. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отреагировал на это словами: "В Канаде у нас была комиссия по установлению истины и примирению. Где же китайская комиссия по установлению истины и примирению?", - передает FAZ.