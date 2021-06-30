Путинская пропаганда во время пандемии заканчивается катастрофой - смертность бьет новые рекорды

"По официальным заявлениям, пандемию коронавируса в России планировалось победить в ближайшее время. Но всесторонняя пропаганда Владимира Путина привела к обратному", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"Еще месяц назад Кремль говорил, что пандемия будет побеждена к осени. Теперь Путину придется признать поражение перед реальностью: число смертей и новых случаев заражения коронавирусом ежедневно растет, достигая новых рекордов с момента начала пандемии", - указывает журналист Матиас Брюггманн.

"И вдобавок к этому с каждым днем происходит все больше неудач: во вторник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков признал, что план по вакцинации 60% взрослого населения к осени выполнить не удастся".

"С более чем 650 смертями от коронавируса и более чем 20 тыс. новых случаев заражения, во вторник Россия достигла самых высоких показателей заболеваемости коронавирусом с начала кризиса. Чтобы принять ответные меры, Путин призывает своих соотечественников вакцинироваться. Но пока прививки сделали только 12,5% россиян", - говорится в статье.

"Власти слишком много раз нас обманывали", - объясняет нежелание россиян вакцинироваться Олег Лысенко, глава московской брокерской фирмы. Из его команды, состоящей из 20 человек, вакцинацию прошел только он. Наблюдается "серьезное недоверие" к властям, говорит мужчина".

"Это неудивительно: Путин тоже сделал себе прививку очень поздно, в марте, и при этом не публично. Какую именно вакцину получил 68-летний президент, народу не сообщили", - отмечает Handelsblatt.

"Изначально пандемию коронавируса отвергали как нагнетание страха со стороны Запада. Затем стали целенаправленно выставлять в плохом свете западные вакцины и даже финансировать в Германии блогеров, чтобы дискредитировать вакцину от Biontech".

"Все это привело лишь к еще большему снижению готовности россиян вакцинироваться, - полагает издание. - Согласно одному из опросов, только 27% россиян хотели бы пройти вакцинацию, 22% считают вакцину неэффективной, 27% - и вовсе опасной. Это пощечина Путину, который, согласно масштабной пропаганде, пользуется такой высокой популярностью".

"Люди не доверяют российской вакцине, говорит Салим Халитов, врач из Дагестана. Он уволился из клиники в кавказской республике, которой сейчас снова приходится вести тяжелую борьбу со все большим количеством заражений, и объявил голодовку - из-за массовых нарушений в сфере здравоохранения. "Россияне не верят, что государство может давать что-то бесплатно, и в этом не будет подвоха", - говорит Халитов".

"Россияне традиционно не доверяют ни своему руководству, ни российской продукции, - говорит профессор-эпидемиолог из Москвы Василий Власов".

"Чтобы сдержать пандемию, которая свирепствует и в Санкт-Петербурге, городе, принимающем чемпионат Европы по футболу, в городе на Неве, в столице Москве и других крупных городах теперь нажали на стоп-кран: введена обязательная вакцинация для целых профессиональных групп, в рестораны вход разрешен только с QR-кодом, подтверждающим отрицательный тест на коронавирус".

"Но даже если бы все россияне захотели сделать прививку - вакцин не хватает: по данным министерства здравоохранения, с начала года было произведено всего 29,2 млн двойных доз "Спутника". (...) И со своими расхваленными поставками "Спутника" в другие страны Россия справляется очень медленно", - констатирует Handelsblatt.