"Ангела Меркель покидает европейскую сцену на фоне двух дипломатических неудач. Что характерно, они касаются Китая и России"

"Двойное ошибочное суждение канцлера Германии многое говорит о глубокой эволюции Европы и ее месте в мире", - отмечает обозреватель Le Monde Сильвия Кауфман.

(...) "В пятницу после того, как она потерпела сокрушительный провал по своему предложению провести саммит 27 стран ЕС с президентом России Владимиром Путиным, канцлер Германии даже сказала, что она "опечалена" таким опытом. По ее мнению, это показывает, что государства-члены "недостаточно доверяют друг другу". Редкий комментарий, ясный и многозначительный", - пишет автор статьи.

"Это был последний саммит канцлера ЕС перед выборами в Бундестаг 26 сентября в Германии, которые ознаменуют ее уход из политики после 16 лет пребывания у власти. Можно понять ее разочарование: она покидает европейскую сцену на фоне двух дипломатических неудач. Что характерно, они касаются Китая и России. Во всяком случае, она стремилась поторопиться - для нее это нехарактерная черта", - считает журналистка.

"Что касается Китая, Ангела Меркель воспользовалась импульсом, данным ей благодаря председательству Германии в Евросоюзе до 31 декабря 2020 года, чтобы добиться заключения всеобъемлющего соглашения об инвестиционном сотрудничестве между ЕС и Китаем, подписанного 30 декабря после видеоконференции с президентом Китая Си Цзиньпином. Это соглашение активно оспаривается Европейским парламентом и сегодня оно оказывается мертворожденным из-за ухудшения отношений с Пекином", - комментирует Кауфман.

"Российский эпизод оказался несомненно более жестоким, поскольку он затронул самое сердце Европы после окончания эпохи холодной войны и мир Ангелы Меркель", - продолжает она.

"Чтобы понять это, необходимо вспомнить важную последовательность июньских дипломатических событий: американский президент Джо Байден приезжает в Европу, воссоединяет трансатлантическую семью после бури Трампа, выражает особое отношение к канцлеру Германии, приглашая только ее одну в Вашингтон 15 июля, затем он покидает своих европейских друзей, чтобы отправиться на встречу с президентом Путиным в Женеве 16 июня", - указывает журналистка.

(...) "Двумя днями позднее, 18 июня, Ангела Меркель принимает Эммануэля Макрона в Берлине. Они много говорят о России. Канцлер представляет свой проект президенту Франции: предложить Европейскому совету возобновить евро-российский диалог, замороженный после вторжения на Украину в 2014 году, и впоследствии провести саммит 27 глав государств и правительств с президентом России. (...) Макрон одобряет идею возобновления диалога с Москвой: он безуспешно пытался его наладить с 2019 года, чем вызвал сильную враждебность со стороны некоторых европейских партнеров. Особенно его рассердило то, что те же партнеры приветствовали саммит Байдена и Путина", - говорится в статье.

"Сразу же после этого Ангела Меркель звонит Владимиру Путину, а также украинскому президенту Владимиру Зеленскому. 22 июня Путин пишет мягкую статью в Die Zeit, призывая к "восстановлению всеобъемлющего партнерства с Европой". Меркель просто забывает рассказать об этом "франко-германском проекте" другим европейцам, которые в ярости обнаруживают его за день до заседания Совета Европы. Оживленное обсуждение в первый вечер саммита, после чего прибалтийские страны, Польша и Швеция отклоняют это предложение", - пишет Le Monde.

"Почему Меркель без всяких подготовительных усилий сломя голову бросилась в эту инициативу? Она, как атлантистка, ратует за европейский суверенитет: раз теперь существует российско-американский диалог, то евро-российский диалог по вопросам, представляющим общий интерес, стал бы еще более полезным", - рассуждает Кауфман.

(...) "А, может, канцлер перед своим уходом мечтала об историческом геополитическом триптихе? И после своего евро-китайского саммита с Си в декабре 2020 года, затем своего саммита с Байденом в июле, красиво завершить свой путь евро-российским саммитом с Путиным в сентябре? - задумывается автор публикации. - Однако из-за того, что Меркель защищает российский газопровод "Северный поток - 2", как выступает со словами осуждения депутат парламента Германии от "зеленых" Франциска Брантнер, "ее больше не считают надежным представителем европейских интересов по отношению к Путину".

"Этот горький эпизод проливает свет на глубокое влияние посткоммунистических стран на развитие ЕС. Будь то отказ венгра Виктора Орбана от открытого общества или отказ прибалтийский стран от восстановления отношений с Путиным - две темы, по которым они к тому же не совпадают - наследие истории и географии этих стран давит всей своей мощью. Коль и Миттеран, вероятно, надеялись завершить холодную войну путем объединения Европы. Меркель и Макрон осознали, что до этого еще далеко", - резюмирует Сильвия Кауфман.