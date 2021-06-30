"Восточное партнерство" прекратилось: Лукашенко захлопнул дверь перед ЕС

"В ответ на ужесточение санкций Европейского Союза Белоруссия приостановила членство в "Восточном партнерстве" и прибегает к нетрадиционным способам давления. Режим просчитался и теперь бунтует", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Инициатива ЕС, выдвинутая в 2009 году, предлагает щедрую экономическую помощь шести постсоветским государствам в обмен на политические реформы. В случае с Белоруссией, однако, "предложение о сотрудничестве" в любом случае работало лишь "на медленном огне", - отмечают журналисты Маркус Акерет и Даниэль Штайнфорт.

"Более значимым для Брюсселя является то, что Минск больше не хочет участвовать в борьбе с нелегальной миграцией и организованной преступностью и приостановил действие соответствующего соглашения о реадмиссии с ЕС", - указывает издание.

"Белоруссия граничит с такими странами ЕС, как Литва, Латвия и Польша. Еще в мае Лукашенко открыто угрожал массовым пропуском мигрантов и беженцев в ЕС. " Мы останавливали наркотики и мигрантов - теперь будете сами их есть и ловить", - заявлял он".

"Прежде всего Литва обвинила белорусское правительство в том, что оно уже на протяжении нескольких недель намеренно отправляет через границу просителей убежища с Ближнего Востока. Большинство из них, как говорят, из Ирака, но некоторые также из Сирии и Афганистана. Маленькая балтийская страна перегружена и обратилась за помощью в агентство ЕС по охране границ Frontex", - говорится в статье.

"Фактический выход из "Восточного партнерства" является для Минска в первую очередь символическим актом. Участие страны в этом проекте было частью ее сближения с Западом с целью противостояния объятиям Кремля".

"Однако жестокое подавление протестов после президентских выборов в августе прошлого года показало, насколько ограниченным было влияние ЕС на режим. С тех пор никаких денежных средств больше не выделялось, (...) и значение этого партнерства в основном ограничилось символической поддержкой либеральных настроений".

"Теперь и это будет становиться все труднее. Белорусский МИД не только отозвал своего представителя при ЕС в Брюсселе для консультаций, но и срочно посоветовал послу ЕС в Минске выехать на совещания в штаб-квартиру в Брюсселе. Кроме того, представителям ЕС отказывают во въезде в страну. Режим также угрожает экономическими мерами, которые могут затронуть европейские компании. Но этим он, вероятно, нанесет наибольший ущерб самому себе", - полагает издание.

"На прошлой неделе ЕС ввел новые санкции против режима Лукашенко в ответ на принудительную посадку самолета Ryanair. Операция, осуществленная спецслужбами 23 мая и, по всей видимости, имевшая целью арест оппозиционного журналиста Романа Протасевича, стала для ЕС поворотным моментом, говорит один брюссельский чиновник".

"Там посчитали, что помимо обычных санкций, направленных на конкретных лиц и включающих, в частности, запрет на въезд в ЕС и замораживание активов, пришло время для гораздо более широких экономических мер".

"Так, был введен запрет на импорт нефтепродуктов, калийных удобрений (карбоната калия) и табачных изделий. Был сильно ограничен доступ к финансовым услугам на рынке капитала ЕС. Санкционный режим в отношении Минска сопоставим разве что с санкциями против сирийского режима, говорят в Брюсселе".

"Лукашенко вряд ли ожидал, что операция по аресту Протасевича вызовет столь решительную реакцию в Брюсселе. Очевидно, он просчитался, когда хотел своей смелой выходкой компрометировать ЕС, который он считает слабым", - пишет издание.

"Из политически проблемного случая на окраине ЕС Белоруссия превратилась в угрозу безопасности", - говорится в статье.

"Режим придает символический характер поведению Запада, связывая санкции с 80-й годовщиной нападения Германии на Советский Союз во Второй мировой войне. Лукашенко культивирует этот нарратив с августа прошлого года, отчасти для того, чтобы убедить президента России Владимира Путина в том, что у России и Белоруссии есть общий враг на Западе", - полагают авторы статьи.

"Перевод Протасевича и его подруги Софьи Сапеги, гражданки России, которая была задержана вместе с ним, под домашний арест в конце прошлой недели интерпретировался некоторыми как возможный сигнал в адрес ЕС. Но, скорее всего, это был сигнал для других оппозиционеров о том, что стоит сотрудничать с властями. Протасевич дал якобы полное раскаяния интервью и выступил на пресс-конференции - ни то, ни другое, конечно, не было добровольным. Он остается заложником режима", - констатирует Neue Zürcher Zeitung.