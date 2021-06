30 июня 2021 г. Марк Беннеттс | The Times По словам журналистов "Проекта", рейд полиции связан с обвинениями в коррупции в отношении Владимира Колокольцева "Московская полиция провела обыски в домах журналистов сайта журналистских расследований (...) "Проект" в то время, когда издание опубликовало статью, в которой могущественный министр внутренних дел Владимир Колокольцев и его сын Александр обвинялись в незаконном обогащении. В статье утверждалось, что они накопили состояние в форме собственности на сумму около 1,2 млрд рублей (12 млн фунтов стерлингов). За российскую полицию в стране отвечает Министерство внутренних дел. 60-летний Колокольцев не сделал никаких комментариев", - передает The Times. (...) "Полиция провела рейды в домах Романа Баданина, редактора "Проекта", и Марии Жолобовой, еще одной журналистки. Из их квартир были изъяты компьютеры, телефоны и флеш-драйвера. По прибытии в дом Жолобовой был задержан заместитель редактора "Проекта" Михаил Рубин. Адвокаты 44-летнего Баданина заявили, что его допросили в связи с делом о клевете в отношении Ильи Трабера, предполагаемого криминального авторитета, о связях которого с Путиным рассказывалось в документальном фильме, обнародованном онлайн в 2017 году. (...)", - говорится в статье. "Полиция подтвердила, что рейды связаны с обвинениями в клевете, но не сообщила других подробностей. (...) По словам его адвокатов, ему не было предъявлено никаких официальных обвинений. Журналисты "Проекта" заявили, что дело Трабера является "предлогом" для наступления на веб-сайт. "Вчера мы анонсировали текст[ о Колокольцеве], а сегодня мы получили обыски, все довольно очевидно", - сказал Рубин сайту Insider. (...) "Кремль отрицает, что полицейские рейды были местью журналистам "Проекта". "Существует законное обоснование для таких действий", - - заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он настаивал на том, что 68-летний Путин не имел деловых или личных отношений с Трабером. "Рейды проводились накануне ежегодной транслируемой телевизионной встречи Путина с общественностью", - напоминает газета. Издание "Проект" "(...) работает без традиционных редакций и финансируется за счет общественных пожертвований и грантов иностранных организаций, поддерживающих журналистские расследования, а не российских инвесторов, уязвимых для давления со стороны служб безопасности", пишет издание. "Знаю ли я, что [власти] пытаются добраться до нас? - сказал Баданин в интервью The Sunday Times в прошлом году. - Да. Нервничаю ли я? Нервничаю". "Независимые СМИ оказались под усиленным давлением в преддверии парламентских выборов, запланированных на сентябрь. Согласно опросам общественного мнения, сейчас лишь каждый четвертый избиратель поддерживает путинскую правящую партию. Путин одобрил закон, согласно которому работа россиян с "нежелательными организациями", базирующимися за пределами страны, является уголовным преступлением, наказуемым лишением свободы на срок до шести лет", - отмечает газета. "Открытая Россия", оппозиционное движение, основанное Михаилом Ходорковским, нефтяным магнатом в изгнании, и Национальный фонд в поддержку демократии, финансируемый Конгрессом США, были внесены Россией в список "нежелательных" организаций. Сотрудничать с такими организациями внутри России - это уже преступление", - говорится в статье. Источник: The Times