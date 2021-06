30 июня 2021 г. Том Пасхалис, Брин Розенфельд и Катерина Тертычная | The Washington Post У Кремля появился новый инструментарий для закрытия независимых СМИ "По мере приближения сентябрьских парламентских выборов Россия делает все более трудным продолжение работы для независимых СМИ - СМИ, которые не принадлежат и не контролируются непосредственно Кремлем. И она делает это независимо от того, критикуют ли эти издания Кремль или нет", - пишут на страницах The Washington Post Том Пасхалис, постдокторант Центра социальных СМИ и политики Нью-Йоркского университета, Брин Розенфелд, профессор-ассистент государственного управления Корнельского университета, и Катерина Тертычная, профессор-ассистент сравнительной политологии, Университетского колледжа Лондона. "VTimes*, российский новостной интернет-сайт, закрылся 12 июня, в День независимости России, через месяц после того, как Кремль объявил его администратора домена "иностранным агентом", что подвергло редакторов и журналистов VTimes* угрозе уголовного преследования и возможного тюремного заключения, - напоминают авторы публикации. - История VTimes* раскрывает множество тактик, которые применяет Россия, чтобы заставить замолчать независимые СМИ. Наше исследование показывает, что, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, эта тактика может уменьшить критическое освещение в СМИ правительства. Но наше исследование также рассматривает и способы, с помощью которых независимые СМИ повысили свою устойчивость к атакам как в России, так и за ее пределами". (...) "VTimes входит в длинный список независимых изданий, на которые нацелилось российское правительство. (...) В случае с VTimes*, чтобы оказать давление на редакцию издания и заставить ее закрыться, Россия опиралась на закон об "иностранных агентах", - отмечают исследователи, продолжая, что закрытие этого издания произошло "(...) вскоре после того, как Кремль добавил в тот же реестр Meduza*, базирующуюся в Риге интернет-газету и агрегатор новостей, хотя Meduza* удалось выжить. В реестр сейчас входят 20 организаций, в том числе ветераны холодной войны, такие как "Голос Америки"* и "Радио Свободная Европа"* (...). С политическим давлением сталкиваются даже издания, не входящие в реестр. Например, онлайн-агрегатор новостей NEWSru.com не был признан иностранным агентом, но 31 мая также объявил о своем закрытии, сославшись на коммерческие и политические причины". "Почему независимые СМИ закрываются после таких юридических и нормативных атак? Причин тому несколько. Во-первых, атаки могут уменьшить размер аудитории издания и подорвать доверие к нему широкой публики. Рекламодатели, которые опасаются, что их сочтут враждебными правительству, могут отказаться от поддержки. Атаки также могут затруднить доступ к правительственным источникам и цифрам (...)", - говорится в статье (...) "Нелиберальные режимы могут заставлять независимые СМИ закрываться. Однако цена подобных действий высока и может спровоцировать протесты внутри страны и критику за рубежом. Таким образом, вместо того, чтобы напрямую закрывать независимые СМИ - в России и во всем мире - правительственные атаки на независимые СМИ диверсифицируются в своих подходах, - подчеркивается в статье. - Современные авторитарные правители часто оказывают правовое, нормативное и финансовое давление на свою свободную прессу. Стратегии репрессий могут включать в себя манипулирование режимами лицензирования, инициацию налоговых расследований, финансово изматывающие иски и злоупотребление регуляторными практиками. В Белоруссии, Венгрии и Сербии, например, правительства ограничивают доступ СМИ к сетям распространения". "Эти изменения в том, как правительства атакуют независимые СМИ, перекликаются с более общими изменениями в том, как нелиберальные правительства подходят к репрессиям. Поскольку цена открытого принуждения растет, авторитарные лидеры XXI века часто выбирают более непрямые формы контроля. В России и в других странах современные репрессии часто проходят через законодательство. Непрямые репрессии в отношении СМИ с меньшей вероятностью станут заметными, привлекут внимание или вызовут международный протест, которые сопровождают принудительное закрытие СМИ. И теперь автократии и хрупкие демократии в равной степени используют этот подход для достижения одних и тех же целей", - указывают авторы публикации. (...) Исследователи пишут, что (...) "когда давление со стороны правительства подрывает способность независимых изданий получать доходы от рекламы, они обращаются за поддержкой к подписчикам. Например, издание Meduza* (...) столкнулось с резким падением в доходах от рекламы. Чтобы компенсировать это, оно запустило краудфандинговую кампанию, аналогичную той, которая помогла спасти ведущую российскую независимую телекомпанию TVRain, когда она впала в немилость Кремля в 2014 году". "Независимые издания в России все больше полагаются на поступления от подписок, как это происходит с независимыми изданиями в других странах. Например, Malaysiakini, популярный независимый малазийский новостной сайт Малайзии, созданный в 1990-х годах, который правительство Малайзии часто преследует с помощью такой тактики, как расследования и судебные преследования: новостной сайт ответил тем, что с 2002 года, в основном, полагается на подписку". (...) Авторы статьи также приводят в пример независимые издания Египта, Филиппин и Иордании, которые "демонстрируют, как доходы от подписки могут помочь независимым изданиям сохранять независимый голос, несмотря на растущее давление со стороны правительства". (...) (...) "Подписка и поддержка читателей могут помочь продолжить их важную миссию - обеспечение объективного освещения событий в стране и за рубежом", - заключают они. * - средство массовой информации, внесенное Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента Источник: The Washington Post