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31 марта 2017 г.
30 марта 2017 г.

Кеннет Рапоза | Forbes

В ходе другого европейского "развода" Украина проигрывает России... опять

Вчера, пока весь мир следил за "разводом" между Великобританией и ЕС, в Лондоне было вынесено решение по "разводу" между двумя другими партнерами, сообщает Кеннет Рапоза в Forbes. "В среду британский суд, разбирающий дело "Украина против России", сказал, что Киев все еще должен России добрых 3 млрд долларов", - говорится в статье.

"Россия ссудила Украине эти деньги в 2013 году, при бывшем президенте Викторе Януковиче, в форме евробондов, регулируемых английским законодательством. Деньги предназначались, главным образом, "Газпрому" для выплаты ему "Нафтогазом" - государственным украинским энергетическим гигантом", - уточняет автор.

В вердикте судьи Уильяма Блэра, в частности, говорится: "В конечном итоге это требование о погашении долговых обязательств, против которого, по решению данного суда, нет никакой оправданной обороны. Было бы неправильно при таких обстоятельствах переходить к полноценному судебному процессу".

"Москва использовала эти 3 млрд долларов, как гильотину над головой Украины, одерживая маленькие победы то тут, то там в своей борьбе с правительством последних трех лет", - говорится в статье.

"В связи с новостью о вердикте украинские евробонды упали [вчера], но не настолько, чтобы вызвать тревогу, - указывает автор. - Для страны, все еще находящейся на системе жизнеобеспечения, предоставленной МВФ, цена украинских бондов очень близка к номинальной. Они страдают меньше, чем два года назад, благодаря крупным международным финансовым организациям, поддерживающим цены. Самое серьезное падение - политическое. Оно дает России очко, а ее адвокатам - оружие для ведения переговоров еще как минимум по двум делам с участием "Нафтогаза" и России".

Источник: Forbes


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