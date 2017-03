30 марта 2017 г. Саймон Купер | Financial Times Друзья Путина: российские сети в западной элите "Я пишу книгу о шпионаже времен холодной войны, - сообщает Саймон Купер в Financial Times. - Я по несколько часов мысленно живу в 1960-х годах, а когда выхожу оттуда подышать и сижу в интернете, мне кажется, что я читаю продолжение. Лидер французских крайне правых Марин Ле Пен, которая, по большому счету, финансируется из России, едет к Владимиру Путину. "Москва поможет Ле Пен победить на выборах", - хвастается прокремлевский канал Life News, прежде чем удалить твит через несколько минут". "В последнее время Россия перешла от сбора информации к накоплению влияния, - говорится в статье. - Это облегчается российским присутствием в международном бизнесе, которое было невозможно представить во времена холодной войны. Сегодня за каждым крупным российским состоянием стоит близкая дружба с Кремлем. Трамп и Ле Пен - не случайности, а часть континуума российских сетей в западной элите. Трамп в нью-йоркской недвижимости, его госсекретарь Рекс Тиллерсон в нефтяной промышленности, бывший председатель его штаба Пол Манафорт в политическом консультировании пришли из отраслей, в которых российские деньги - норма". "Некоторые российские бизнесмены годами подлизывались к западным влиятельным людям, стараясь угодить Путину, по словам Алины Поляковой из исследовательского центра Атлантический совет", - передает Купер. Недавно в Лондоне "поднялся шум" из-за того, что политик Джордж Осборн стал редактором газеты Evening Standard, владельцем которой является сын российского олигарха Евгений Лебедев, говорится в статье. "Годами западные политики брали российские деньги, пользуясь неприкосновенностью, потому что мало кого из избирателей это волновало, - сообщает автор. - Люди волновались о предполагаемой "пятой колонне" мусульман в низах общества, а не о пятой колонне друзей Путина в верхах". "Это объясняет, почему соратники Трампа едва озадачивались тем, чтобы прятать встречи с российскими чиновниками. После Russiagate публика начала обращать внимание, но, возможно, слишком поздно. Если Ле Пен (отрицающая, что Россия вторглась в Крым) станет президентом Франции в мае, друзья Кремля окажутся у руля двух из трех стран с самой большой военной мощью. Сталин о таком и мечтать не мог", - отмечает Купер. Источник: Financial Times