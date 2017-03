30 марта 2017 г. Обзор прессы | Inopressa Манафорт и Кипр, Trump Organization и неоднозначные клиенты из бывших советских республик: пресса вновь заглянула в прошлое Трампа и его окружения The Times упоминает о предполагаемой связи Пола Манафорта со счетом в кипрском банке, а USA Today - о контактах Трампа, его бизнес-империи и его деловых партнеров с предполагаемыми "российскими мафиози". "Советника связывают с миллионами олигарха" - таков лаконичный заголовок в The Times. Журналист Риз Блейкли сообщает: появились сведения, что Пол Манафорт, бывший глава избирательного штаба Трампа, "был связан с 15 банковскими счетами и 10 компаниями на Кипре, начиная с 2007 года. Согласно материалам судебного дела, с которыми ознакомилась NBC News, одна из этих компаний предположительно использовалась для получения 18,9 млн долларов от российского олигарха Олега Дерипаски". "Деньги предназначались для приобретения медиа-компании на Украине. Но сделка сорвалась, и NBC заявила, что отчета за эти деньги не было", - говорится в статье. Со своей стороны, представитель Манафорта заявил, что счета были заведены "в законных целях, связанных с бизнесом". The Times упоминает о статье в USA Today, которая не связана с этой темой напрямую: "после знакомства с документами судебных дел издание заявило, что Трамп был связан, как минимум, с 10 бизнесменами из бывшего СССР, которые, как утверждается, имели связи с организованной преступностью или отмыванием денег". "Бизнес-сеть Трампа дотянулась до предполагаемых российских мафиози" - таков заголовок вышеупомянутой публикации в USA Today. Журналист Орен Дорелл утверждает: "Чтобы расширять его проекты по строительству недвижимости на протяжении многих лет, Дональд Трамп, его компания и партнеры неоднократно обращались к богатым россиянам и олигархам из бывших республик СССР, причем несколько из этих лиц предположительно были связаны с организованной преступностью". Он ссылается на "судебные дела, правительственные и юридические документы, изученные USA Today, а также интервью с бывшим федеральным прокурором". Маклер Долли Ленц сообщила USA Today, что продала российским инвесторам примерно 65 кондоминиумов в комплексе Trump World на Манхэттене, причем многие из этих инвесторов хотели лично встретиться с Трампом и почерпнуть его опыт ведения бизнеса. Деловые отношения с российскими олигархами заботят правоохранительные органы, отметили бывший американский прокурор Кен Маккэллион и Стивен Холл, ранее руководивший в ЦРУ операциями, касающимися России. "Всякий, кто является в России олигархом или занимает любое влиятельное положение, получил это потому, что Владимир Путин или кто-то, находящийся у власти, видел некий резон, чтобы поручить этому человеку эту работу, - сказал Холл в интервью. - У всех деятелей организованной преступности, о которых я когда-либо слышал, (в России) есть глубокие связи, они связаны с людьми в правительстве". Издание подчеркивает: "Трамп не обвинялся в каких-либо правонарушениях в связи с кем-либо из физических лиц, упомянутых в этой статье. Однако сделки и тот факт, что большое число россиян купило кондоминиумы в зданиях Трампа, заставляют задуматься о покрове секретности, которым он окружает свою империю недвижимости". Белый дом отказался дать комментарии к этой статье. Аманда Миллер, официальный представитель Trump Organization, "отрицала какие-либо транзакции с лицами, упомянутыми в этой статье поименно", сообщает газета. Миллер написала, что квартиры в кондоминиумах были собственностью третьих сторон и продавались ими, а не Трампом. "Среди партнеров Трампа по проекту комплекса Trump SoHo был Феликс Сатер, иммигрант из России, который отсидел год в тюрьме за то, что в 1991 году ранил человека. Позднее, после того, как его признали виновным в манипуляциях с акциями и причастности к схеме отмывания денег на 40 млн долларов в штате Нью-Йорк, он вступил в сотрудничество с ФБР и ЦРУ взамен на смягчение приговора", - говорится в статье. Сатер занимал видное положение в компании Bayrock Group, которая строила комплекс Trump SoHo в Нью-Йорке, отмечает издание. "Одним из источников финансирования SoHo, которое привлекла Bayrock, был Александр Машкевич", - утверждает издание, ссылаясь на показания Джоди Крисса, экс-партнера Bayrock, а также на брошюру, изданную компанией. "Машкевич, миллиардер из горнорудной отрасли Казахстана, в 2011 году обвинялся в Бельгии к причастности к схеме отмывания денег на 55 млн долларов. Машкевич и два его партнера заплатили штраф и не признались в каких-либо правонарушениях", - говорится в статье. По словам автора, в обвинительных заключениях федеральных властей США утверждается, что среди покупателей кондоминиумов Трампа были "опасные уголовные преступники и другие лица, обвиняемые в отмывании денег для российских, украинских или центральноазиатских преступных организаций". "В одном из обвинительных заключений Анатолий Голубчик и Майкл Салл (владельцы кондоминиумов в Trump International Beach Resort в Санни-Айлс-Бич, Флорида) и Вадим Тринчер (владелец помещения в Trump Tower на Манхэттене) названы членами российско-американской организованной преступной группировки, которая занималась нелегальной организацией азартных игр и отмыванием денег", - пишет издание. "В Лос-Анджелесе в иске в федеральный суд, поданном в 2014 году адвокатами казахстанского города Алма-Ата, экс-мэр Виктор Храпунов обвинялся в том, что владел тремя помещениями в Trump SoHo через компании-прокладки, которые использовались для сокрытия сотен миллионов долларов, якобы похищенных при продаже государственных активов", - говорится в статье. Экс-прокурор Маккэллион написал в своем блоге, что проект Trump SoHo "финансировался в основном незаконно полученными деньгами из России и восточноевропейских источников, в том числе деньгами, которые предоставлялись лицами, известными как международные финансовые преступники и рэкетиры из сферы организованной преступности". Газета сообщает: "В качестве частного лица - юриста - Маккэллион также представлял интересы экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко по иску в 2011 году, в котором утверждалось, что Пол Манафорт участвовал в схеме вымогательства и отмывания денег, чтобы спрятать похищенные средства на сумму 3,5 млрд долларов, во многом путем приобретения недвижимости в США". "Соответчиками, наряду с Манафортом, были Дмитрий Фирташ (топ-менеджер украинской газовой компании, которого федеральные власти США обвиняют в даче взятки) и Семен Могилевич, которого министерство юстиции США считает главой транснациональной преступной организации, угрожающей национальной безопасности США. В 2015 году иск был отклонен, так как Тимошенко не удалось продемонстрировать роль каждого ответчика в предполагаемой схеме отмывания денег", - говорится в статье. "ФБР всегда опасается, что государственных деятелей можно шантажировать, - сказал в интервью Маккэллион. - Эти деньги, отмываемые русскими, поступают от людей, которые действуют по милости президента Путина. Если эти люди "перекроют кислород" Trump Organization, она очень быстро рухнет". Со своей стороны, старший научный сотрудник Атлантического совета (Atlantic Council) Ариэль Коэн заявил, что не все богатые россияне - мошенники или люди, чем-то обязанные Путину. Он уверяет, что среди них есть "беженцы от корпоративного рейдерства в российском стиле, которое практикуется последние два десятка лет". Издание также пишет: "Украинский бизнесмен Питер Кириченко, который вместе с дочерью владел двумя кондоминиумами в Trump International Beach Resort в Санни-Айлс-Бич, фигурировал в схеме отмывания денег, к которой был причастен экс-премьер-министр Украины Павел Лазаренко". "Кириченко был признан виновным по одному эпизоду получения краденого имущества в Калифорнии после того, как дал показания против экс-премьера", - говорится в статье.