Признание Ди Стефано: "Путин уже собеседник, он победил по всем пунктам"

"Аресты в Москве? А что же Гуантанамо? Кто я, чтобы судить о демократии в другой стране?" - так депутат "Движения 5 звезд" Манлио Ди Стефано парировал вопрос журналиста итальянской газеты La Stampa Иларио Ломбардо о "массовых арестах Владимира Путина" во время антикоррупционной акции протеста в Москве в воскресенье. "Если в Италии существует партия, которая из-за своего сходства с молодыми московскими бунтарями имела бы основания испытывать к ним симпатию, то это - "Движение 5 звезд", - отмечает автор. - Антикоррупционная платформа, созданная в сети, блогер - Алексей Навальный - в качестве лидера: вам это ничего не напоминает? Но почему же тогда "Движение 5 звезд" в целом отмалчивается?" - пытается понять автор.

Как сообщает Ломбардо, в планах о "пятизвездочном" правительстве Ди Стефано отводится роль министра иностранных дел. "Именно ему "Движение 5 звезд" поручило задание сформулировать программу внешней политики, по которой в эти дни идет голосование в блоге Беппе Грилло", - говорится в статье. Путин в этой программе "всплывает постоянно, и его твердый кулак по отношению к оппозиции и агрессивность за пределами российских границ не пугают".

"Вот так вот всех арестовывать - это не очень демократично, - признает Ди Стефано, - но почему бы нам не обсудить Гуантанамо? Тюрьма все еще открыта, а Бараку Обаме дали Нобелевскую премию мира. Это лицемерие: или мы будем осуждать все страны, которые нарушают права, или же прекратим делать это выборочно".

Автор пишет, что в июне прошлого года Ди Стефано был единственным итальянским политиком, присутствовавшим на съезде "Единой России". Во время визита он заявил, что это приглашение "было принято с большим энтузиазмом", подчеркнув один из ключевых пунктов "Движения 5 звезд" - отмену санкций против России. "Путин - это стратегический партнер в борьбе с терроризмом, кто этого не понимает, тот слеп. Вместе с Асадом он победил в сирийской войне", - сказал депутат.

Программа внешней политики партии Грилло предвидит "восстановление дипломатических отношений с Сирией", говорится в статье. Ди Стефано также планирует "заключать двусторонние торговые соглашения с тем, с кем это выгодно в многостороннем контексте". Он выступает за выход Италии из еврозоны, более слабые ЕС и НАТО и союз стран Средиземноморья, пишет Ломбардо. Но не является ли единственным выгодоприобретателем во всем этом Путин, становящийся, со своими мечтами о Евразийском союзе, привилегированным собеседником? "Путин, - отвечает Ди Стефано, - уже собеседник, потому что он победил по всем пунктам".