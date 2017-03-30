Россия и Иран торжественно отмечают свой альянс в Сирии

Иранский президент Хасан Рухани встретился со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Москве, чтобы поговорить о торговле и их сотрудничестве в сирийской войне, пишет журналист Le Monde Луи Имбер.

"Прием главы Ирана Хасана Рухани в Кремле во вторник 28 марта, несомненно, восхитил команду, подготавливающую свою президентскую избирательную кампанию, которая начнется в Тегеране 19 мая. Эта встреча Рухани с его российским коллегой Владимиром Путиным произошла в то время, когда он готов добиваться второго мандата", - говорится в статье.

"В Москве Путин и Рухани поговорили о торговле, выразив пожелание, чтобы их взаимное согласие вышло за рамки военного сотрудничества. Они упомянули российские инвестиции в иранский нефтегазовый сектор и соглашение о российском кредите в 2 млрд евро под финансирование строительства теплоэлектростанции "Сирик" на берегу Персидского залива, а также модернизацию железных дорог на севере Ирана. Но, прежде всего, они говорили о Дамаске", - передает журналист.

"Во вторник утром иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф объявил, что Россия "в зависимости от обстоятельств" сможет использовать иранские авиабазы для своих бомбардировок в Сирии. Такое соглашение, ставшее общеизвестным летом 2016 года, вызвало ряд серьезных вопросов в Тегеране, так как иранская конституция запрещает иностранной державе постоянное присутствие в своей стране. Кроме того, Иран разместил на своей территории ракетные комплексы С-300, поставленные в 2016 году Москвой", - отмечает Имбер.

"Тем не менее, иранские генералы в частном порядке выражают свое недоверие в отношении российского союзника, отмечает один французский посетитель Тегерана. Начиная с сентября 2015 года, даты открытия Россией огня в Сирии, не был официально установлен ни один совместный командный пункт в Дамаске, что ограничивает их взаимодействие", - говорится в статье.

"Тегеран неблагосклонно смотрит на информационный обмен, который Москва установила с Израилем, касающийся их обоюдных воздушных движений в Сирии", - указывает Имбер. "Россия не может сделать выбор между Ираном и Израилем: следовательно, она не может удовлетворить ни того, ни другого", - считает Николай Кожанов, преподаватель Европейского университета в Санкт-Петербурге.

"Главным образом, иранские ответственные руководители боятся быть использованными Москвой в качестве разменной монеты в ее соотношении сил с США. "Но даже если Россия предполагает их бросить ради сделки с Вашингтоном, она знает, что для этого придется выждать некоторое время", - отмечает Элли Геранмай, старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям. Если США сосредоточатся на своем вторжении в Сирию против организации "Исламское государство"*, то "Вашингтон, возможно, будет больше сотрудничать с Москвой и закроет глаза на иранское присутствие, как он уже это сделал в Ираке", где иранские стражи исламской революции сражаются на стороне иракских вооруженных сил", - сообщает журналист.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.