Судилище России с Западом

"Пусть Россия чувствует себя униженной Западом, она вольна себя в этом убеждать, но это не означает, что она не главная виновница того, что произошло после 1991 года и что она освобождена от всякого суда совести", - пишет журналист Le Monde Гайдз Минасян.

"Идея о том, что страны Запада унизили Россию после падения СССР, постепенно завладевает умами. При этом она в высшей степени спорная. Если не положить ей конец, то не только новый всплеск благосклонности, которым пользуется Владимир Путин и его режим в России, рискует водвориться там надолго, но вдобавок в Европе, в частности во Франции, эта идея будет опираться на носителей общественного мнения - от Марин Ле Пен до Жан-Люка Меленшона и Франсуа Фийона - которые подпитывают необыкновенный рост популярности этого мифа", - говорится в статье.

"Россия вправе убеждать себя в том, что она ощущает себя униженной. Онако это не означает, что она не является первой виновницей того, что произошло начиная с 1991 года, и что она избавлена от всякого анализа своих поступков ради того, чтобы выйти из паранойи, стремящейся поддерживать российский народ в положении жертвы. Тенденция тем более беспокоящая, что тематика "унижения" отсылает к проблеме идентификации, где эмоции преобладают над разумом", - рассуждает автор.

"Если Россия пережила конец холодной войны, как травму, то она только сама себя может в этом винить. Есть ли необходимость напоминать об ущербе периода советской оккупации, нанесенном населению и окружающей среде, которые, увы, будут ощутимы еще долгое время? Когда столь губительная для свободы система ослабляется, не стоит удивляться тому, что она пробуждает мало притягательной силы", - полагает Минасян.

"Это советизм и его сталинские и постсталинские вариации виновны в том чувстве унижения, которым сегодня пропитано российское государство и общество, а вовсе не Запад, игроки которого лишь воспользовались ослаблением своего старого противника", - уверен автор.

"Признание тезиса об унижении России Западом недействительным не приведет к подтверждению неоконсервативных тезисов, распространенных в трансатлантическом пространстве. Однако оно позволит разбить эти иррациональные оковы, единственной целью которых является поддержание отношений в исключительно эмоциональном тоне, тем самым представляя Запад как одного большого злодея", - комментирует Минасян.

"В противоположность националистической системе понятий, свирепствующей в Москве, никто не стремится разрушить Россию или господствовать над ней. (...) Ни одно иностранное государство не стремится обесценить российскую державу, структурированную, главным образом, вокруг экономики, которая ограничивается продажей оружия и своей нефтегазовой добычей. Что же касается России, которую президент Путин представляет как государство с бесконечными границами, то она без смущения пытается навязывать свою собственную концепцию истории и будущего своим соседям. Вследствие этого Россия способна обрести не союзников, а лишь вассалов", - утверждает автор статьи.

"Почему возмущенные голоса против стран Запада, считающихся виновниками "унижения", резко умолкают, едва речь заходит об упоминании оскорблений, которые Москва веками наносит своим соседям? Спросим у украинцев, кавказцев и прибалтов, а также у бывших стран народной демократии Восточной Европы, что они думают о российском господстве", - говорится в статье.

"Добавить немного рациональности в разговор о России - не значит впасть во власть высокомерия или реваншистских устремлений. Но еще Бисмарк говорил о том, что "надо терпеть Россию, как скверную погоду". Так что ее соседям и Западу следует, не отстраняясь и не попустительствуя, открыть свой зонтик, защищающий от путинской грозы, которая проходит через Европу", - подытоживает Минасян.