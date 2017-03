30 марта 2017 г. Эд Сизар | The New Yorker Deutsche Bank, "зеркальные сделки" и новые российские нити в расследовании "10 марта конгрессвумен Мэксин Уотерс, высокопоставленный член от Демократической партии в комитете финансовых услуг Палаты представителей, написала письмо вместе с четырьмя другими демократами конгрессмену-республиканцу Джебу Хенсарлингу, председателю комитета; в менее хаотичной и лихорадочной политической атмосфере содержание этого письма посчитали бы невероятным", - пишет журналист Эд Сизар в американском журнале The New Yorker. Как рассказывает автор, в письме конгрессмены от Демократической партии просили, чтобы комитет по финансовым услугам "провел официальную оценку расследования [Министерства юстиции США] касательно российской схемы по отмыванию денег через Deutsche Bank". Кроме того, они призывали комитет инициировать собственное расследование схемы, чтобы установить, "могли ли иметь место" "нарушения американского закона". Уотерс и ее коллеги выражали обеспокоенность "по поводу безукоризненности этого уголовного расследования <...>, учитывая существующий конфликт интересов президента с Deutsche Bank" (как поясняет автор, "бизнесы Трампа должны сотни миллионов долларов Deutsche Bank"), а также по поводу того, что "подозрительные связи между приближенным кругом президента Трампа и российским правительством <...> вызывают опасения на счет того, что [министерство юстиции] не привлечет тех, кто получил выгоду за счет трейдинговой схемы с участием Deutsche Bank". "Эта российская схема отмывания денег на 10 млрд долларов - так называемые "зеркальные сделки" через Deutsche Bank" - ранее описывалась в расследовании Сизара для The New Yorker. Автор считает, что письмо Уотерс намекает на то, что расследование министерством юстиции этой схемы "застопорилось". "К какому бы выводу в конечном итоге не пришло министерство юстиции касательно того, являлись ли "зеркальные сделки" "нарушениями американского закона", есть четкий след, который выводит расследование, по крайней мере, на одного члена российского филиала Deutsche Bank - Тима Уисвелла, гражданина США, - считает Сизар. - В период между 2011 и 2015 годами он руководил трейдинговым деском в Москве, где совершались подозрительные сделки". Автор пишет, что согласно информации профессионалов по отмыванию денег, с которыми журналист общался в Москве, а также отчету Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк, который, как кажется, имеет в виду Уисвелла, "тот брал миллионные взятки за содействие схеме". Сизар добавляет, что "по последним сведениям, Уисвелл, может находиться в Индонезии с семьей, участвуя в деятельности школы серфинга, управляемой россиянами" на Бали. "Совпадение это или нет, но у Индонезии нет договора об экстрадиции с США", - говорится в статье. "Последнее развитие событий в других финансовых делах, однако, наводит на мысль о том, что есть две различные нити расследования, которые не упоминаются ни в письме Уотерс, ни в отчетах финансовых надзорных служб, и расследованием которых должно заняться министерство юстиции в рамках дела о "зеркальных сделках", - пишет Сизар. "Первая нить - это вопрос масштаба", - говорится в статье. Автор напоминает, что на прошлой неделе международный журналистский консорциум "Центр по исследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP) совместно со своими медиа-партнерами в 32 странах, включая "Новую газету" и британскую газету The Guardian, опубликовал информационное досье. Оно включает банковские документы, которые в деталях свидетельствуют об операции по выводу капиталов и отмыванию денег, известной под такими названиями, как "Российский ландромат", "Глобальный ландромат" и "Молдавская схема". "Однако в достойных восхищения материалах OCCRP не упоминается связь между "Молдавской схемой" и делом о "зеркальных сделках" в Deutsche Bank, - пишет Сизар. - Александр Григорьев, "теневой банкир", который, по утверждению OCCRP, "связан с ФСБ" <...> и который стоял за "Молдавской схемой", был акционером в малоизвестном банке "Промсбербанк" в Подольске, на окраине Москвы, - говорится в статье. - "Промсбербанк" также использовал "зеркальные сделки" Deutsche Bank. Более того, один из его акционеров, компания под названием Financial Bridge, был неотъемлемой частью схемы". "Юридический след также свидетельствует о том, что две схемы пересекались, - продолжает автор. - Одним из контрагентов в "зеркальных сделках" была британская подставная компания Chadborg Trade, LLP, юридический адрес которой располагался на третьем этаже офиса в Поттерс Бар, непримечательном спальном пригороде Лондона в английском графстве Хартфордшир. Одна из компаний, которую OCCRP упомянул на этой неделе в молдавской истории, Tronlux Ventures, LLP имеет тот же почтовый адрес, что и Chadborg. Более того, - добавляет журналист, - обе компании указывают две одинаковые компании в качестве своих директоров: Kenmark, Inc и Ostberg, Ltd; обе эти фирмы зарегистрированы в Содружестве Доминики". "Итак, первая новая нить расследования, внушенная этими наблюдениями, должна быть следующей: была ли схема "зеркальных сделок" Deutsche Bank связана с более масштабной операцией по отмыванию денег - той, что, как кажется, была инициирована людьми, близкими к российским спецслужбам?" - подытоживает автор. "Второй вопрос, связанный с первым, вот какой: отмывал ли Deutsche Bank деньги из расследования Магнитского?" - продолжает Сизар. Автор далее объясняет, что он имеет в виду. В Великобритании, говорится в статье, "до сих пор ждут начала долго откладывающегося коронерского расследования смерти российского гражданина Александра Перепиличного, который потерял сознание во время пробежки рядом с домом в английском графстве Суррей в ноябре 2012 года. Первоначальная информация указывала на то, что Перепиличный умер естественной смертью, но затем появились сведения о том, что в его кровеносной системе был обнаружен гельземий, так называемая "трава разрыва сердца". Автор уточняет, что, по распространенному мнению, гельземий "используется в качестве смертоносного вещества российскими и китайскими убийцами". "У Перепиличного была сложная профессиональная жизнь в России", - говорится в статье. В частности, в 2010 году Интерпол писал британскому Агентству по борьбе с особо опасной организованной преступностью, что россиянин подозревается в "мошенничестве, отмывании денег и злоупотреблении властью". "Как бы то ни было, - продолжает Сизар, - в 2012 году он стал осведомителем и передал информацию и документы лицам, ведущим расследование в Hermitage, фонде американца Билла Браудера. В то время Hermitage изучал подозрительные обстоятельства вокруг смерти своего юриста Сергея Магнитского, которого убили после того, как он раскрыл масштабную схему хищения бюджетных средств за счет налоговых махинаций на сумму в 230 млн долларов и схему отмывания этих украденных денег. Согласно Браудеру, Перепиличный помогал с отмыванием украденных средств по схеме, раскрытой Магнитским, - вот почему он говорил с такой авторитетностью после того, как сдал своих товарищей по сговору". По мнению автора, как конгрессвумен Уотерс, так и следователи в министерстве юстиции должны заинтересоваться тем фактом, что "имя Александра Перепиличного указано в качестве главного акционера в официальных российских документах Financial Bridge, брокерской конторы, которая была одним из ключевых российских контрагентов Deutsche Bank в деле "зеркальных сделок". Сизар пишет: "Мы не знаем, что за этим кроется. Но мы знаем достаточно о той работе, что выполнял Перепиличный, и о тех деньгах, которыми он двигал, а также его связи с делом Магнитского. От одного вида его имени в документах у меня волосы встали дыбом на руках. Интересно, на следователей в министерстве юстиции это произведет такой же эффект? В менее хаотичной и лихорадочной политической атмосфере такую деталь сочли бы невероятной". Источник: The New Yorker