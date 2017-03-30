Сокровищница за бесценок

150 лет назад - 30 марта 1867 года - Россия по дешевке продала Аляску Америке - император Александр II срочно искал деньги после Крымской войны, пишет Ясмин Лэрхнер на страницах немецкого журнала Der Spiegel. 18 октября 1867 года под салютные залпы в порту Ситки перед домом губернатора в присутствии 100 российских и 250 американских солдат прошла церемония передачи территории.

"Но российский флаг, развевавшийся на флагштоке, запутался, и для того, чтобы снять его, наверх полез русский солдат, - рассказывает журналист. - Но в итоге он выпустил флаг из рук, и порыв ветра унес его прямо на штыки российских солдат. Все присутствующие затаили дыхание, а супруга русского губернатора Аляски княгиня Мария Максутова якобы упала в обморок. Все это было расценено в качестве дурного предзнаменования. В то же время американский флаг был поднят без происшествий".

Территория в 1,5 млн квадратных километров была продана всего за 7,2 млн долларов - то есть всего за смешные 4,74 доллара за каждый квадратный километр. Тем не менее, американцы поначалу были недовольны приростом территории, так как Аляска находилась вдали от США, а ее защита была тяжелой задачей, и в итоге регион называли "холодным сундуком" и "заказником белых медведей". Также там по большей части жили аборигены, с которыми у американцев и так было немало проблем в прериях.

Тем не менее, спустя полтора века скепсис американцев перешел в уважение, ведь всем известно, что природные ископаемые Аляски внесли серьезный вклад в благосостояние Соединенных Штатов. "Русские, в свою очередь, до сих пор сожалеют о продаже: в 2016 году в Крыму была открыта табличка с надписью "Мы вернули Крым, а вы верните Аляску", - продолжает автор, напоминая еще и о песне российской группы "Любэ", в которой поется об ошибке российских царей.

С российской точки зрения слишком длинные транспортные пути до Аляски съедали все полученную там прибыль. К тому же русский царь боялся вторжения британцев из соседней Канады, так как с военной точки зрения это было несложно. Тем более что с южным соседом по континенту отношения были лучше. В итоге русский император без долгих раздумий отправил своего посла Эдуарда фон Стекля на переговоры о продаже к тогдашнему американскому госсекретарю Уильяму Сьюарду. Но в прессе и американском обществе решение министра встретило непонимание, так как люди считали, что за "хорошие американские доллары был куплен огромный кусок ледяной земли, который не приносил ничего, кроме убытков на его содержание". 1 апреля 1867 года газета New York World даже написала, что "Россия продала Америке высосанный апельсин".