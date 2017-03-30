Трамп и Путин в сравнении

На первый взгляд, президенты России и США похожи друг на друга, пишет в статье на сайте Tagesanzeiger швейцарский историк, профессор Цюрихского университета Карстен Герке. Но не все так просто.

"Многие эксперты опасались, что Россия после хаоса эпохи Ельцина вернется при Путине к авторитарным государственным структурам. Но в возможность того, что президентом США может стать Дональд Трамп, не верили даже пессимисты", - отмечает Герке.

Несмотря на внешние различия между российским президентом и его американским коллегой, они "слеплены из одного теста". "Поэтому они и демонстрируют уважение друг к другу - по крайней мере, пока. Они - два альфа-самца и эгоцентрика, которые поддерживают свой образ: Трамп придерживается роли успешного бизнесмена, добившегося всего своими силами и знающего, чего хочет народ; Путин - роли крутого парня из народа, что по душе русским. В своих политических действиях они предпочитают быть непредсказуемыми, хотят сами держать руку на пульсе и любят быстрые пути решений. Оба презирают интеллигенцию", - говорится в статье.

"В центре их политических интересов находится власть. Они хотят, чтобы их любили - тот, кто соскакивает с крючка, заслуживает наказания. В авторитарной России это без проблем решается административным путем, в свободном американском обществе в ход идут публичные оскорбления и унижения. Для того чтобы обеспечить себе внутриполитическое пространство для маневров, оба политика систематически прибегают к манипуляциям, подпитывают образы врагов и создают нереальные миры. Для того чтобы повести за собой общество, как Путин, так и Трамп заявляют о национальном величии и его (мнимом) возвращении. В России с ее практически полностью изолированным и монополизированным государством медийным миром эти манипулятивные техники работают гораздо лучше, чем в США, где влияние президента на СМИ все-таки ограничено", - замечает швейцарский историк.

Какой поддержкой пользуются у населения Трамп и Путин, какие ценности и политические пристрастия характерны для их электората? - задается вопросом автор статьи. "Что касается российского президента, то он может опираться на поддержку большей части населения страны, в то время как его американский коллега выиграл выборы с небольшим отрывом, а поскольку половина населения США вообще не голосовала, он представляет интересы лишь четверти всех имеющих право голоса американцев", - замечает Герке.

"Однако у электората Путина и Трампа есть сходство: это люди со скромным уровнем образования, не имеющие широких карьерных перспектив, проживающие преимущественно в провинции, не доверяющие или откровенно ненавидящие интеллигенцию, тех, кто хорошо устроился в жизни, жителей крупных городов и политический истеблишмент. А поскольку они не в состоянии понять всю комплексность политических проблем, они склонны верить в теории заговора. Они предпочитают быстрые и простые решения и поэтому доверяют альфа-самцам во главе государства. Применение силы для них не является табу", - говорится в статье.

Многие из них направляют свое раздражение из-за жизненных неудач на людей с другим цветом кожи и мигрантов, которых они воспринимают как конкурентов и угрозу, добавляет автор.

"На этом, - по мнению Герке, - схожие черты заканчиваются. Две важные детали отличают Россию от США: с одной стороны, американское гражданское общество в разы сильнее и увереннее российского. С другой - политическая система в США делает ставку на тщательно продуманную балансировку власти, которая держит в рамках президентский произвол. Россия же с царских до советских времен существовала в рамках автократичного централизованного государства, которое в политическом плане безраздельно властвовало над народом и подавляло политическую эмансипацию личности".

Как замечает в заключение автор, "эра Трампа, возможно, будет недолгой. Когда-то подойдет к концу и эра Путина. Однако для освобождения общества из-под государственной опеки и формирования правового государства, заслуживающего называться таковым, понадобятся десятилетия, должны будут смениться несколько поколений - и то с неизвестным результатом".