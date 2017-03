30 марта 2017 г. Росалинд С. Хелдерман, Том Хэмбургер | The Washington Post Кто такой "Источник D"? Говорят, что от него исходит самое непристойное обвинение в российском досье на Трампа "В июне американский бизнесмен белорусского происхождения, известный под именем Сергей Миллиан, сделал несколько провокативных заявлений о Трампе, - сообщают Росалинд С. Хелдерман и Том Хэмбургер в The Washington Post. - Миллиан сказал соратнику, что у Трампа давние отношения с российскими чиновниками, и эти чиновники теперь передают Трампу вредоносную информацию о его противнице-демократке Хиллари Клинтон. Миллиан отметил, что информация, предоставленная Трампу, "очень помогла". "Миллиан не знал, что его беседа не была конфиденциальной. Его соратник передал услышанное бывшему офицеру британской разведки, которого наняли политические противники Трампа, чтобы собрать информацию о связях республиканца с Россией, - говорится в статье. - Заявления Миллиана, роль которого была впервые описана в The Wall Street Journal и подтверждена в The Washington Post, оказались в центре досье, составленного бывшим шпионом Кристофером Стилом. Хотя досье не подтверждено и содержащиеся в нем заявления отвергнуты Трампом, в документе Стила говорится, что утверждения Миллиана подтверждены другими источниками, в том числе в российском правительстве и среди бывших разведчиков". "Самое взрывоопасное заявление, которое, согласно досье, исходит от Миллиана, - о том, что Трамп нанял проституток в московском отеле Ritz-Carlton и что Кремль сохранил свидетельства этой встречи", - передают журналисты. "По его собственным изменчивым заявлениям, Сергей Миллиан - либо пронырливый бизнесмен с высоким уровнем доступа в ближний круг Трампа и в Кремль, либо случайный человек, нечаянно замешанный в мировом скандале, - отмечают авторы. - Исследование карьеры Миллиана показывает, что в нем есть немного и того, и другого. Его случай обнажает трудности, с которыми ФБР столкнулось при расследовании предполагаемых попыток России манипулировать американской политической системой и выяснении того, участвовали ли в них соратники Трампа. Оно также показывает, почему администрация Трампа не может стряхнуть российскую историю. Хотя некоторые из недоказанных заявлений, которые досье относит на счет Миллиана, странны и экстравагантны, в нем также есть указания на то, что у Миллиана были контакты с ближним кругом Трампа". В частности, Миллиан - в друзьях на Facebook у Джорджа Пападопулоса, который был советником Трампа по внешней политике во время предвыборной кампании и перехода власти от Обамы к Трампу. "Миллиан не ответил на список подробных вопросов о его взаимодействии с Трампом и его роли в досье Стила. Вместо этого он прислал по электронной почте пространное письмо, в котором в общих фразах защищал избрание Трампа, как "божью волю", и жаловался на то, что расследование его роли - это "охота на ведьм" и "маккартизм", - говорится в статье. - (...) В конце января Миллиан появился на российском телевидении, где заявил, что не знает никакой информации, которая могла бы повредить Трампу". "В первую очередь я хочу заявить, что никакого компромата на господина президента ни у США, ни у России, ни у меня лично нет, - сказал Миллиан. - Работает группа лиц - она не очень большая, на самом деле, - которая комбинирует вот эту стратегию по дискредитации нашего президента (...)". "Досье, которое Трамп осудил как "подделку" и "фальшивые новости", а российский президент Владимир Путин высмеял, как "чепуху", состоит из ряда отчетов, составленных Стилом в течение нескольких месяцев перед выборами, - говорится в статье. - Миллиан, названный в разных частях досье "Источником D" и "Источником E", описан как "близкий соратник Трампа". "В дополнение к непристойным обвинениям, привлекшим широкое внимание, досье относит на счет Миллиана и другие заявления. В частности, Стил написал, что Миллиан утверждал, будто существовал "высокоразвитый заговор о сотрудничестве между [Трампом] и российским руководством, и этими отношениями для Трампа управлял бывший председатель штаба Трампа Пол Манафорт. По словам пресс-секретаря Манафорта, "каждое слово в досье о Поле Манафорте - ложь". Источник: The Washington Post