30 марта 2017 г. Марк Хелприн | The Wall Street Journal Сделка с Россией, которую Трамп не должен заключать "Когда Обама очистил Средиземное море от вооруженных судов ВМС США и отступил от предполагаемых "красных линий", Россия вернулась на Ближний Восток, из которого была почти полностью исключена в течение предшествующих девяти президентских сроков, - указывает писатель Марк Хелприн в The Wall Street Journal. - Результатом такой поразительной некомпетентности Америки стали геноцидные войны и метафорическое превращение оборонной ситуации в регионе из пороха в нитроглицерин". Автор отмечает, что, по свидетельству Института изучения средств массовой информации стран Ближнего Востока, Иран находится в состоянии "шока" из-за состоявшейся 7 марта встречи американских, российских и турецких военачальников и "одновременных сигналов со стороны России, что она готова за определенную цену прекратить поддержку Ирана". "Президент Ирана Хасан Рухани недавно бросился в Москву, однако его встречи были подозрительно туманны в отношении будущего Ирана в Сирии", - говорится в статье. "Вывод иранских войск и вооружений из Сирии и Ливана был бы крупным достижением, которое могло бы стать частью внешней политики Обамы, пока Россия не укрепила свои позиции в Сирии", - указывает автор. "Так, раз уж США не смогли извлечь выгоду из своих открытых возможностей, пока Россия не прибыла на сцену, не стоит ли им теперь воспользоваться возможностью начать загонять Иран обратно в клетку, заключив сделку с Россией?" - спрашивает Хелприн. И отвечает: "Нет, потому что есть только один способ это сделать, и цена, если Россия и правда станет сотрудничать по полной, будет заключаться в благословении развития российского союза с непутевой и в высшей степени отделимой от НАТО Турцией, а также, что чревато более серьезными последствиями, в снятии санкций, относящихся к Крыму и Украине". "Променяв Сирию на Украину, администрация Трампа не только придала бы веса обвинениям в том, что из-за загадочного восхищения президента Владимиром Путиным она питает ненадлежащую слабость к России. Она легитимизировала бы нарушение границ, захват территорий и разжигание войны не на второстепенном театре маневров в третьем мире, а в самой Европе", - говорится в статье. "Господин президент, если такой обмен будет предложен, не соглашайтесь. Это была бы очень плохая сделка", - резюмирует автор. Источник: The Wall Street Journal