30 марта 2017 г. Кэрол Э. Ли, Пол Сонн и Томас Гроув | The Wall Street Journal Планы Трампа касательно быстрого сближения с Россией тускнеют "Ожидания, что избрание Трампа повлечет за собой быстрое сближение США с Россией, тускнеют", - утверждает The Wall Street Journal. "Белый дом отклоняет предложения встретиться с президентом Путиным, исходящие от Кремля, и с растущим скептицизмом смотрит на заключение "большой сделки" с Москвой", - пишут журналисты Кэрол Э. Ли, Пол Сонн и Томас Гроув. "По словам сотрудников администрации, на этой неделе на совещании в Белом доме высокопоставленные чиновники, ведающие национальной безопасностью, обсудили возможные подходы к России, намереваясь закрепить элементы политики администрации перед первым официальным визитом госсекретаря Тиллерсона, который посетит Россию в середине апреля", - говорится в статье. Неназванный "высокопоставленный сотрудник администрации" сказал, что Трамп "ищет и рассматривает потенциальные сферы сотрудничества" с Россией, но обращает все больше внимания на действия этой страны, противоречащие интересам США. "Мы не хотим оказаться в положении, когда мы много даем и мало что получаем взамен", - заявил источник. По мнению газеты, это явно контрастирует с лучезарными прогнозами Трампа, что ему удастся наладить отношения с Россией на новой основе. Между тем российские официальные лица предлагали Трампу и Путину встретиться в мае. "Но Белый дом отказался, что спровоцировало трения. Теперь в администрации говорят, что встреча вряд ли состоится до июльского саммита G20 в Германии", - говорится в статье. Газета возвращается к вышеупомянутому совещанию, которое состоялось в Белом доме в понедельник. В нем участвовали "старшие заместители членов кабинета Трампа, ведающих нацбезопасностью", как пишут авторы. По словам чиновников администрации, обсуждались сферы потенциального сотрудничества с Россией ("как-то борьба с терроризмом") и разногласия ("как-то по вопросам Украины и Ирана"). "Сотрудники администрации отдельно обсудили идею смягчить санкции и другие меры, введенные Обамой в отношении российских разведслужб в конце декабря в связи с предполагаемым вмешательством в выборы, если Москва ответит "каким-то жестом, который можно воспринять серьезно", касающимся какого-либо из тревожных политических вопросов", - пересказывает газета слова неназванного высокопоставленного источника в администрации США. "Белый дом надеется сотрудничать с Россией по сирийскому вопросу", - сообщает газета. Сотрудники администрации смирились с тем, что военное присутствие России в Сирии и другие элементы динамики конфликта, вероятно, исключают перманентное отстранение Башара Асада от власти. "Источник заявил, что в ближайшие дни Трамп примет ряд окончательных решений на тему России на заседании так называемого "комитета руководителей", в котором будут участвовать Тиллерсон и министр обороны Мэттис", - пишет издание. "По словам этого чиновника, "большая сделка" между Россией и США по ряду вопросов, в том числе по сирийскому и украинскому, не исключена из повестки дня окончательно, но теперь она вряд ли сделается задачей политики Трампа", - пишет издание. Надежды на быстрое улучшение американо-российских отношений начали таять и в Вашингтоне, и в Москве. Расследования ФБР и Конгресса сузили возможности администрации Трампа по заключению в краткосрочный период сделок, которые могут быть восприняты как уступки Кремлю. "Тем временем надежды Трампа на улучшение отношений потускнели из-за недавних шагов Москвы, которые его администрация восприняла как провокационные", - пишет издание. "В особенности Трампа разгневала поступившая в феврале новость о развертывании российских ракет, которое, по мнению США, нарушает договор о РСМД. В конце встречи в Овальном кабинете со своим советником по нацбезопасности Трамп вскинул вверх руки и посетовал, что добиться соглашения с Россией становится все труднее, говорит некий чиновник Белого дома, проинформированный об этой встрече", - пишет издание. "Утверждения, что развертывание российского киберпотенциала, направленного против США, продолжается, а также неуклонное стремление Путина к более тесным связям с Ираном тоже взволновали администрацию. Высокопоставленный чиновник администрации назвал "тревожной" встречу Путина с иранским президентом Рухани, которая состоялась в России на этой неделе", - пишет издание. Взаимодействие России с новой администрацией США имеет ограниченный масштаб. Некоторые российские официальные лица расстроены: они не привыкли к таким длительным периодам неопределенности в отношениях с США. "Один человек, который недавно встречался с высшими российскими чиновниками, сказал, что они особенно сокрушались в связи с тем, что Трамп решил принять президента Китая Си Цзиньпина на своей вилле Мар-а-Лаго во Флориде, а встречу с Путиным отложил", - говорится в статье. Андрей Кортунов, глава Российского совета по международным делам, "говорит, что Россия не решается выступать с какими-либо инициативами, которые могут еще сильнее воспламенить политические страсти в США и осложнить положение Трампа, особенно в преддверии визита Тиллерсона в Москву", пишет издание. Источник: The Wall Street Journal