Почему Нетаньяху так часто встречается с Путиным

В марте премьер-министр Израиля Нетаньяху встретился в Москве с российским президентом Путиным. Этот визит стал четвертым с осени 2015 года. Кроме того, политики общались и по телефону. За этот период Нетаньяху встретился с президентом США всего один раз. В чем причина? - задается вопросом в своей статье колумнист Die Zeit Михаэль Туманн.

"Израиль и Россия - более странной дружбы сложно себе представить. Москва помогает сирийскому режиму Асада, тем самым и союзной с ним группировке "Хизбалла". И Дамаск, и "Хизбалла" - заклятые враги Израиля. На прошлой неделе израильские ВВС обстреляли позиции и конвой группировки в Сирии. Сначала недовольство выразил Дамаск, затем и Москва", - передает издание.

Парадокс, по мнению журналиста, состоит в том, что объединяющим звеном между Россией и Израилем становится Иран - еще один заклятый враг Израиля и непростой друг России. "Иран и Россия тесно сотрудничают в Сирии. После ядерной сделки с Ираном в 2015 году Россия снова увеличила поставки своего оружия иранской армии. Особенно злит Израиль продажа современных комплексов С-300, которые могут представлять угрозу даже высокоточным израильским истребителям".

Путину известен весь список опасений Израиля, замечает автор публикации. Это и оружие, поставляемое Москвой Тегерану, и стремление Ирана иметь военный порт в Средиземном море, и тот факт, что Иран вооружает против Израиля "Хизбаллу". "В Сирии от "Хизбаллы" воюют несколько тысяч боевиков - группировка то и дело подходит вплотную к занимаемым Израилем Голанским высотам. И тогда израильские истребители поднимаются в воздух и открывают по ним огонь".

Путин с Нетаньяху, полагает автор статьи, заключили своего рода "пакт о молчании": когда Израиль атакует "Хизбаллу", русские молчат. Когда русские нарушают воздушное пространство Израиля, молчат израильтяне. От Дамаска до израильской границы - 50 км. Нетаньяху хочет предотвратить развитие ситуации, аналогичной то, что сложилась в ноябре 2015 года после того, как турецкие ВВС сбили российский военный самолет в воздушном пространстве над турецко-сирийской границей, вызвав "ледниковый период" в отношениях между Анкарой и Москвой. Израильские и российские военные постоянно обмениваются информацией. Нетаньяху даже готов смириться с оружейными поставками Москвы в Иран, причем в голос протестует, когда европейцы обдумывают поставки бурильных установок Тегерану. "Путин имеет приоритет", - говорится в статье.

"У нас есть разногласия по Ирану. Однако в других сферах наши позиции сходятся: Россия хочет стабильности и не хочет видеть у власти в Египте "Братьев-мусульман". В таком ключе мыслит и Израиль, - говорит высокопоставленный израильский экс-генерал. - Мы научились жить с русскими на Среднем Востоке".

"В этой фразе отражаются грандиозные перемены, произошедшие во всем регионе. Россия, раскинувшаяся между Балтийским и Черным морями, Арктикой и Тихим океаном, превращается в реальную силу на Ближнем Востоке. Начав военную операцию в Сирии осенью 2015 года, Россия сменила США в роли силы, влияющей на ход войны, и спасла Асада", - замечает Туманн.

"У России нет ресурсов, да и желания заменить собой США, - считает директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин. - Москва стремится к роли полновесного посредника, который имеет связь со всеми сторонами переговорного процесса, не становясь при этом ни ближайшим союзником, ни врагом".

Визиты Нетаньяху свидетельствуют об этой новой роли Москвы. "Нетаньяху удалось избежать военного столкновения с Россией. Однако, чего он еще добился своей дипломатией, пока неясно. Путин может и дальше выполнять роль посредника, однако именно он способствовал укреплению позиций Ирана в Сирии. Теперь израильскому премьеру предстоит справляться с непосредственной угрозой у своих границ", - резюмирует Die Zeit.