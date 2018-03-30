Алехандро Ромеро: "Мы выявили аномалии, анализируя общественное мнение в Каталонии"

Публикуя интервью Алехандро Ромеро, газета El Pais пишет, что это "основатель испанской компании Alto Data Analytics, которая изучала влияние российских СМИ и соцсетей на политические дебаты". Журналистка Аманда Марс сообщает, что Alto Data Analytics применяет "большие данные" для анализа общественного мнения и составляет для частного сектора доклады в области экономической разведки, а также исследовала атмосферу в интернете в связи с политическими событиями.

"Как начались ваши исследования на тему Каталонии? Что вы искали?" - поинтересовались журналисты.

Ромеро ответил: "Нас очень интересуют дебаты об экономике: понять, насколько активно общество обсуждает экономические последствия определенных ситуаций - в случае Каталонии это были независимость или незаконный референдум - и какие аргументы приводятся. Меня удивило, что дебатов об экономике не было, дебаты были очень поляризованными, очень эмоциональными, рациональности в них было мало. Мы также обнаружили определенные аномалии в рамках анализа общественного мнения. СМИ (российские RT или Sputnik) с уровнем распространения в соцсетях, который превышал в 1,7 раза уровень El País, или очень большой объем авторов, находившихся в таких странах, как Венесуэла, которые в массированной форме распространяли контент одного-единственного типа - то, что производила RT, или Sputnik, или венесуэльская компания Telesur".

"Кто вам заплатил, чтобы вы провели это исследование?" - спросила журналистка.

"Исследование начали мы сами, потому что считали, что оно может быть интересным, чтобы предложить его какому-то клиенту, но мы начали натыкаться на темы, которые не имели к нему никакого отношения", - сообщил Ромеро. По его словам, затем он предложил доступ к ПО ученому Хавьеру Лесаке (Университет Джорджа Вашингтона, США), а в итоге компания решила опубликовать это исследование в качестве научной статьи.

"Вы также рассматривали возможное вмешательство в Италии..." - заметила журналистка.

Ромеро уточнил: "Мы не рассматриваем специально вмешательства России или любой другой страны или такие СМИ, как RT или Sputnik, - мы наткнулись на это при разных аналитических исследованиях, которые проводили. В ситуации с "Брекзитом" мы обнаружили доказательства того, что СМИ альтернативных правых (новых крайне правых в США) типа Breitbart или такие российские СМИ, как RT, тоже сыграли важную роль в поляризации. И мы обнаружили это, потому что искали дебаты на экономические темы. В случае Италии мы начали расследование, когда увидели, что иммиграция - очень важная тема. Мы проанализировали ситуацию с января до июля 2017 года и снова обнаружили важную роль зарубежных СМИ, особенно RT и Sputnik, и это доказывает, что они влияют на самые поляризующие позиции тех, кто скорее против иммиграции, но мы обнаружили не только это. Мы также увидели целую сеть СМИ, во многих случаях местных, с крайне полемичными позициями. Одно из СМИ с высоким уровнем распространения посвящает себя только распространению информации о преступлениях, совершенных иммигрантами".

"В своем анализе вы затрагиваете применение ботов для расширенного распространения контента RT или Sputnik. А в других СМИ их не выявляют?" - поинтересовалась газета.

"Вот что интересно в анализе: 85% из "верхней сотни" пользователей, распространявших больше всего информации (о Каталонии), вели себя не по модели человека", - сказал Ромеро. Он пояснил: "Ненормально, когда одновременно распространяют одно и то же текстовое сообщение с той же ссылкой и той же картинкой или когда больше 60% распространяют только контент RT и Sputnik".