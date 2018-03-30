Как нельзя давить на Путина

Британские власти слишком быстро и яростно отреагировали на нападение на Сергея Скрипаля, пишет специалист по истории России, старший научный сотрудник Института Гувера и почетный профессор Оксфордского университета Роберт Сервис в статье для Foreign Policy.

"Но равно как и чересчур быстрые действия могут возыметь обратный эффект, всегда было контрпродуктивно действовать слишком поздно и слишком робко", - отмечает автор публикации. Он напоминает о расследовании убийства Литвиненко: после всеобъемлющего разбирательства следствие пришло к выводу, что Владимир Путин, "возможно", дал приказ об отравлении полонием-210. С тех пор каждый представитель России высмеивал слово "возможно", и этому примеру последовали некоторые московские газеты, обычно способные критиковать Путина.

"В этот раз на Даунинг-стрит решили обвинить Путина, вовсе не позаботившись подкрепить это доказательствами. Среди британского населения недоверие к сообщениям правительства было широко распространено еще со времен манипулятивных заявлений Тони Блэра, которые привели к участию Британии в войне в Ираке в 2003 году", - пишет Сервис.

Панические обвинения Мэй в адрес Путина могут оказаться небезосновательными, но было бы мудрее изложить ряд резонных подозрений и создать механизмы расследования, что завоевало бы доверие общественности в стране и за рубежом. "В конце концов, взаимодействие с российской общественностью тоже имеет значение, если Запад намерен когда-либо противодействовать популярности, которой Путин сейчас пользуется у большинства россиян", - указывает эксперт.

"То, что премьер-министр полностью возложила вину на Путина, не опубликовав каких-либо доказательств, сыграло Кремлю на руку, - полагает автор статьи. - То же относится к министру иностранных дел Борису Джонсону, который имеет привычку забивать гол в свои ворота, говоря первое, что придет в голову". Джонсон намекнул, что английскую сборную могут отозвать с Чемпионата мира по футболу, и вновь проявил идиотизм, сравнив Путина с Гитлером - в глазах большинства россиян это крайне бестактное замечание.

"Когда российские власти ерничают, предлагая помочь с расследованием, самым эффективным ответом было бы принять предложение, поделиться образцом яда и затем подвергнуть реакцию Кремля тем же методам экспертной оценки, которым русские подвергают официальные заявления Британии. Да, есть риск дать Лаврову возможность читать мораль и позволить RT распространять свою пропаганду, но западные демократии должны верить в собственную устойчивость", - подчеркивает автор.

"Чтобы ударить Россию по больному, нужно дать Путину понять, что России намного нужнее взаимодействовать с Западом, чем Западу с Россией", - предлагает эксперт. "Даже Путин, стиснув зубы, признал, что его стране нужно интегрироваться в глобальную экономику и получать прямые иностранные инвестиции. Если Россия хочет поддерживать свой статус великой державы, она должна стать серьезной "технологической державой", и правителям России это известно", - отмечает Сервис.

Вторгнувшись в Крым, Путин не просто отбросил возможность выгоды от вливаний западного капитала. Россия лишилась также возможности действовать как уравновешивающая сила между Америкой и Китаем. "Теперь Пекин может диктовать свои условия в переговорах с Москвой", - указывает автор. Когда дипломатическая шумиха уляжется, России потребуется начать миролюбиво общаться с американцами и европейцами. Российским правителям в итоге придется бороться с падением роста экономики иными способами, чем захват земель на территории бывшего Советского Союза.

Успешно убедить ближайших союзников выслать некоторых дипломатов в знак солидарности с разгневанной Великобританией недостаточно, считает автор статьи. "Многие другие страны мира еще предстоит убедить в позиции Мэй - и этого скорее можно достигнуть, если Британия будет не обличать ужасного Путина при любой возможности, а предъявит доказательства настолько полные, насколько это позволит безопасность, а затем проявит терпение и твердость, которые эта ситуация потребует", - заключает эксперт.