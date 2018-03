30 марта 2018 г. Катрин Хилле, Катрина Мэнсон | Financial Times Россия вышлет более 150 западных дипломатов Россия вышлет не менее 150 дипломатов и закроет консульство США в Санкт-Петербурге в ответ на аналогичные действия союзников Великобритании, разгневанных предполагаемой ролью Кремля в отравлении бывшего шпиона на британской территории, сообщает Financial Times. "Российские чиновники сообщили, что Москва выждала несколько дней, прежде чем реагировать, потому что не стремилась еще больше обострять конфликт. Список подлежащих высылке западных дипломатов был тщательно проверен, чтобы не нанести неоправданный ущерб каналам диалога в будущем", - пишут авторы статьи Катрин Хилле и Катрина Мэнсон. "Однако еще больше Москва обеспокоена возможными финансовыми санкциями. Великобритания проверяет визы, выданные сотням состоятельных россиян, и изучает возможность отказа в размещении новых российских долговых обязательств в Лондоне, - указывает FT. - Подобные шаги поставят под вопрос планы экономических реформ, которые Владимир Путин пообещал провести в этот шестилетний срок". "Сейчас ищут повсюду, где взять деньги на эти планы, - сказал изданию высокопоставленный российский чиновник. - Без экономического сотрудничества с внешним миром, без денег из-за рубежа, без улучшения отношений с европейскими странами это не сработает". Источник: Financial Times