30 марта 2018 г. Марк Маккиннон | Globe and Mail Французская полиция расследует загадочную смерть российского бизнесмена в 2012 году в Англии как "убийство" Французская полиция активно приступила к расследованию смерти в 2012 году российского эмигранта и рассматривает ее как возможное "убийство", как стало известно Globe and Mail. Причина внезапной смерти Александра Перепиличного во время пробежки у своего дома в английском графстве Суррей, всего через несколько часов после возвращения из Парижа, так и не была установлена, напоминает автор статьи Марк Маккиннон. "Но этот случай - одна из 14 загадочных смертей российских эмигрантов в Великобритании, которые привлекли к себе более пристальное внимание после отравления 4 марта Сергея Скрипаля", - пишет он. "Истории Перепиличного и Скрипаля связывают между собой различные, но одинаково неясные вещества, обнаруженные в их организмах после того, как полиция нашла их в совершенно разных местах, с разницей в шесть лет", - говорится в статье. Французская полиция изучает, насколько вероятно то, что Перепиличный был отравлен во время своей четырехдневной поездки в Париж накануне его смерти. Источник во французских судебных органах сообщил The Globe and Mail на этой неделе, что парижская прокуратура взяла в производство дело о "преступном сговоре и убийстве", связанное с его смертью. "Перепиличный, состоятельный бизнесмен, проснулся 10 ноября 2012 года в роскошной постели Le Bristol, фешенебельного пятизвездочного отеля неподалеку от знаменитых Елисейских Полей. Он остановился там в компании 22-летней украинской модели, которая не была его женой. Баланс его кредитной карты свидетельствует о том, что он потратил около 3400 долларов за две ночи в отеле и еще 2400 долларов на сумочку от Prada для своей спутницы", - говорится в статье. "Он был мертв во второй половине этого же дня: после возвращения в Британию слегка полноватый, но в принципе здоровый 44-летний отец двоих детей упал после обеда, совершая пробежку в огороженном жилом комплексе в Суррее, где он проживал со своей семьей", - пишет издание. Его смерть - только одна в череде загадочных кончин критиков Кремля, живших в Британии. Некоторые, такие как известный противник Путина, олигарх Борис Березовский, как было заключено в то время, покончили с собой. Другие, как деловой партнер Березовского Бадри Патаркацишвили, согласно официальным заявлениям, умерли от естественных причин, отмечает автор. "После атаки на Скрипаля контртеррористическая полиция Британии заявила, что она пересмотрит все 14 случаев, в том числе дело Перепиличного. Идет речь о том, что его тело, как и тело Патаркацишвили, могут эксгумировать", - говорится в статье. "Если бы Советский Союз не распался, Перепиличный, скорее всего, был бы физиком, возможно, работая в какой-нибудь сверхсекретной лаборатории", - пишет Маккиннон. Но холодная война закончилась, СССР распался, и Перепиличному внезапно пришлось жить в беззаконном мире свободного рынка. Он и его друзья начали торговать компьютерами, обеспечивая себе относительно приличное существование, говорится в статье. "Он сделал миллионы в лихие 1990-е", - говорится в статье. "Он, в основном, нажил состояние, инвестируя чужие деньги, оставляя всех участников со значительной прибылью. Но он не спрашивал об источнике этих денег - и, как представляется, его это не волновало", - пишет автор. Большая часть средств, которыми он распоряжался, принадлежала Владлену Степанову, мужу Ольги Степановой, правительственной чиновницы, которая с 2004 по 2010 год возглавляла налоговое управление в Москве. Степановы были связаны с мафиозной группировкой Клюева, напоминает издание. Среди операций, к которым был причастен Перепиличный, был перевод 3,2 млн долларов из одной зарегистрированной на Британских Виргинских островах подставной компании в другую: Quartell Trading Ltd. и Balec Trading Ventures Ltd, сообщает газета. Balec Trading Ventures принадлежала Исе аль-Зейди, гражданину России и Сирии, которого правительство США включило в санкционный список за оказание "материальной помощи сирийскому режиму" Башара Асада, отмечает автор. В то же время Quartell Trading была связана с еще одним громким скандалом: российской налоговой аферой с 230 млн долларов, которая приобрела мировую известность после смерти в тюрьме адвоката Сергея Магнитского, который отслеживал путь этих денег, представляя интересы американского инвестора Билла Браудера, говорится в статье. Когда наступил финансовый кризис 2008 года, несколько вложений, сделанных Перепиличным для Степанова, потерпели крах. Степанов обвинил его в краже денег, а его жена воспользовалась своим служебным положением, чтобы возбудить против него дело об уклонении от уплаты налогов. Перепиличный бежал в Лондон, где связался с Браудером и сказал, что он может заполнить пробелы в деле Магнитского, пишет Маккиннон. "Однако победа Браудера была омрачена шоком, гневом и страхом. Когда он смотрел по телевизору, как Палата представителей США принимала Закон Магнитского, за введение которого он с таким трудом боролся, ему позвонили. Александр Перепиличный был мертв", - говорится в статье. Когда The Globe and Mail нанесла визит в парижскую студию Эльмиры Медынской, с которой Перепиличный провел свои последние дни в Париже, ее помощник открыл дверь с улыбкой. Он думал, что пришли посетители, желающие посмотреть авторскую одежду и обувь на невероятно высоких шпильках, дизайн которых разрабатывает Медынская и продает их под своим брендом "EM", пишет издание. Медынская заметно нервничала из-за этого посещения, отмечает автор. "Это журналисты", - сказала 28-летняя экс-модель, заметив записную книжку репортера. Она умоляюще посмотрела на своего помощника и сказала испуганно: "Они пришли, чтобы поговорить об Александре Перепиличном". Дюжий помощник быстро подошел к двери и открыл ее. "Ей нечего сказать, - отрезал он по-французски. - У нее были проблемы с прессой. Это плохо сказывается на ее бизнесе". Осведомленный источник сообщил The Globe and Mail, что Медынскую попросят дать показания, когда британское расследование в связи со смертью Перепиличного возобновится в следующем месяце. Помимо ключевой роли Перепиличного в деле Магнитского - и санкций, которые привели в ярость Кремль - по словам Браудера, Перепиличный также был участником финансового конфликта с Дмитрием Ковтуном, одним из двух бывших офицеров КГБ, которые, как считает британское правительство, были причастны в убийству Александра Литвиненко в 2006 году. "Перепиличный выступил против своего народа. Он был настолько же важен как предатель, как и Скрипаль", - заявил Браудер. "Это версия, о которой полиция Суррея его так и не спросила. Но Браудер сказал, что французская полиция недавно допрашивала его в течение 18 часов по делу Перепиличного", - говорится в статье. Источник: Globe and Mail