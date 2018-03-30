Почему в деле Скрипаля Конвенция о запрещении химического оружия предлагает наилучший вариант действий

Нападение на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию является еще одним примером использования химического оружия, который угрожает международному предписанию, направленному против владения и использования отравляющих веществ. Использование химического оружия грозит стать нормальным явлением, пишет на страницах Handelsblatt Оливер Майер, эксперт Фонда науки и политики.

При этом Конвенция о запрещении химического оружия (КХО) предусматривает варианты действий, которые могут быть использованы и в случае таких коварных атак, как покушение на Скрипалей. "Их необходимо применить", - считает Майер.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), экспертов которой правительство Великобритании пригласило в Солсбери, не имеет доступа к информации о составе "Новичка", поэтому вряд ли сможет дать содержательную оценку обвинениям, пишет Майер.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров требовал обсуждения инцидента в Солсбери в соответствии со статьей 9(2) КХО. Данная статья предусматривает двусторонние консультации в целях разбора инцидента, вызывающего сомнения в соблюдении КХО. После начала процедуры у России было бы 10 дней на ответ. Прочих обязательных шагов статья 9(2) не предписывает, поэтому Москва в итоге могла бы оказаться незапятнанной, полагает эксперт.

"Москва молчит, скрытничает и лжет по сегодняшний день, если речь идет о программе разработки "Новичка", - добавляет автор.

Тем не менее, Лондону следует поддержать предложение Лаврова, однако использовать при этом статью 9(3)-(7) КХО. В соответствии с ней в распоряжении Москвы также будет 10-дневний срок для ответа, и она будет обязана предоставить информацию. Если ответ окажется неудовлетворительным для Лондона, может быть начата многоэтапная процедура, в рамках которой Москва будет обязана содействовать расследованию, разъясняет Майер.

Исполнительный совет ОЗХО также может призвать генерального директора организации задействовать экспертную группу для "проверки всей имеющейся информации и данных о вызывающей сомнение ситуации". В конце процесса, по истечении 60 дней, на конференции стран - партнеров по договору может пройти обсуждение результатов расследования и дело может быть передано в Совбез ООН, который имеет право наложить санкции.

Так как в ОЗХО, в отличие от Совбеза ООН, Россия не имеет права вето, решения о возможных выводах могут быть приняты большинством, говорится в статье.

"Если по итогам консультаций не будет принято однозначного решения, расследование, конечно, не продвинется вперед, однако это не будет и шагом назад, ведь сопротивление Москвы конструктивно содействовать расследованию в любом случае будет поддерживать сомнения в российских заявлениях", - пишет эксперт.