30 марта 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Сдерживание Кремля: "средний" сценарий Из-за покушения на Сергея Скрипаля 27 государств объявили представителей Москвы персонами нон грата. По вопросу санкций ранее они не действовали так дружно, замечают СМИ. Трамп дал согласие на крупнейшую в истории США "чистку" сотрудников российской разведки - и он выбрал еще не самый жесткий вариант. Посол Москвы в Вашингтоне вынужден просить о помощи в организации встреч: американские чиновники его игнорируют. "Как ты мне, так и я тебе: Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге и высылает 60 американских дипломатов. Это новая ступень эскалации, конфликт ужесточается", - пишет в Der Spiegel журналистка Кристина Хебель. Из-за покушения на Сергея Скрипаля 27 государств объявили представителей Москвы персонами нон грата. В вопросе санкций никогда до этого они не действовали настолько согласованно. С тех пор как бывшего шпиона и его дочь нашли без сознания на скамейке в Солсбери 4 марта, Москва не сделала ничего, чтобы содействовать расследованию покушения. Она подавала себя в качестве жертвы, вынужденной реагировать на "провокации". Это укрепляет образ России, которую атакуют со всех сторон, отмечает Хебель. Политическая элита страны и государственные СМИ распространяют различные утверждения и ложь о том, кто скрывается за покушением с использованием яда, говорится далее. Насчитывается уже 25 различных версий. "К этой давно известной стратегии Россия прибегала и в ситуации со сбитым пассажирским самолетом MH-17, и в связи с аннексией Крыма: она служит одной цели - ввести в заблуждение. В конце концов все, очевидно, станет неясным и вопрос о роли России как будто исчезнет в тумане полуправды", - пишет автор. В скандале вокруг покушения на Скрипаля Москве помогло то, что Лондон не представил открыто никаких прямых доказательств, а подобная информационная политика не всегда вызывает доверие. Штрафные санкции Великобритании и масштабная высылка дипломатов скорее создают впечатление, что Москву хотят наказать за ее ложь и заявления, говорится в статье. В дни, предшествовавшие крупнейшей в истории США высылке сотрудников российской разведки, мало кто знал, как поступит президент Трамп, пишет The Washington Post. В беседах с европейскими лидерами Трамп говорил, что США не заинтересованы в высылке сотрудников разведки в ответ на отравление российского шпиона, если другие страны не поступят так же. Но в пятницу команда президента по национальной безопасности представила ему три варианта действий - "легкий, средний и тяжелый" - и конечное решение Трампа стало толчком к отъезду 60 сотрудников российских спецслужб. Москве был дан неожиданный отпор, заставший врасплох даже американских союзников, сообщает издание. "Легкий" вариант предполагал высылку 30 сотрудников спецслужб и сохранение консульства в Сиэтле, сказали два американских чиновника. "Средний" вариант, в итоге выбранный президентом, - высылка 48 сотрудников посольства в Вашингтоне и 12 сотрудников представительства ООН в Нью-Йорке, а также закрытие консульства в Сиэтле. Источники отказались сообщить, в чем состоял "тяжелый" вариант, дабы не разглашать заранее, какие шаги остаются у Трампа в запасе. Один из чиновников заметил: "При среднем варианте бьешь сильно, но не кулаком, и президент счел этот вариант надежным". Россия вышлет не менее 150 дипломатов и закроет консульство США в Санкт-Петербурге в ответ на аналогичные действия союзников Великобритании, разгневанных предполагаемой ролью Кремля в отравлении бывшего шпиона на британской территории, сообщает Financial Times. Российские чиновники сообщили, что Москва выждала несколько дней, прежде чем реагировать, потому что не стремилась еще больше обострять конфликт. "Однако еще больше Москва обеспокоена возможными финансовыми санкциями. Великобритания проверяет визы, выданные сотням состоятельных россиян, и изучает возможность отказа в размещении новых российских долговых обязательств в Лондоне, - указывает FT. - Подобные шаги поставят под вопрос планы обещанных Путиным экономических реформ". "Сейчас ищут повсюду, где взять деньги на эти планы, - сказал изданию высокопоставленный российский чиновник. - Без экономического сотрудничества с внешним миром, без денег из-за рубежа, без улучшения отношений с европейскими странами это не сработает". "Лидеры занимают жесткую позицию, принимают мощные и решительные меры. Но в основном суровая правда такова: санкции не работают", - утверждает на страницах The USA Today Шелли Карабелл, обозреватель Forbes.com. Автор поясняет, что санкции сужают предложение, но не ликвидируют спрос, так что черные рынки процветают, коррупция становится образом жизни, общество раскалывается. "В России этого (пока) не случилось", - считает она. Санкции лишь "поощрили Россию больше развивать отечественную промышленность и диверсифицировать экономику, не сводя все к нефтегазовой индустрии". "Я не хочу сказать, что действия Путина на Украине, в Сирии, в Лондоне, а также во время выборов в США должны оставаться незамеченными. Но высылка дипломатов - тоже не решение. Это старинный политический театр, "полный шума и ярости, но лишенный смысла". Если не дойдет до полномасштабной войны, эти дипломаты в конце концов вернутся", - пишет автор, цитируя шекспировского "Макбета". Карабелл считает, что вернуться в прошлое - к холодной войне между США и Россией - в любом случае невозможно. "Да, жалобы следует подавать по официальным каналам, но, опираясь только на санкции и дипломатические игры, мы рискуем забросить более успешный путь - переговоры лицом к лицу, между лидерами напрямую, за столом - например, в G7. Вполне возможно, Путин утихомирится, едва получит место за столом, куда всегда стремился", - заключает автор. В распоряжении Politico оказалось письмо, которое посол России в США Анатолий Антонов направил сенатору-республиканцу Оррину Хэтчу. В письме от 9 марта Антонов сообщил, что американские чиновники игнорируют его просьбы о встрече, и попросил Хэтча о помощи: "Я был бы благодарен вам за совет, как развивать контакты с членами Конгресса США, министерствами и ведомствами, а также за вашу возможную помощь в организации таких встреч". Далее он привел список из 20 американских чиновников, которые отклонили или проигнорировали его запросы на проведение встреч. Глава аппарата Белого дома Джон Келли, лидер меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси, замминистра обороны по политическим вопроса Джон Руд указаны как "официально" отклонившие предложения Антонова. Среди чиновников, отказавшихся ответить послу РФ, - вице-президент Майк Пенс, министр энергетики Рик Перри, министр финансов Стивен Мнучин, министр сельского хозяйства Сонни Пердью, министр торговли Уилбур Росс, генеральный прокурор Джефф Сешнс, министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен, директор ФБР Кристофер Рэй и председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл. "Сешнс столкнулся ранее с пристальным вниманием к его встрече с предшественником Антонова Сергеем Кисляком во время президентской избирательной кампании", - напоминает издание. Встречались с Антоновым сенаторы Оррин Хэтч, Рэнд Пол, Рон Джонсон и председатель комитета Сената по иностранным делам Боб Коркер. Помощник одного из высокопоставленных конгрессменов-республиканцев сказал Politico: "Хотя мы много в чем не согласны с Россией, для нас нет ничего хорошего в том, чтобы просто бесцеремонно ее игнорировать. Президент Дональд Трамп абсолютно прав в том, что мы должны взаимодействовать с Российской Федерацией, и члены Конгресса должны покончить с изоляционистским настроем". "Однако большинство членов Конгресса в последние месяцы жестко критиковали Россию", - отмечает корреспондент. Макконнелл называл Путина "бандитом", а Райан - "угрозой". Антонов в письме Хэтчу заявил, что не оставит своих усилий, ибо он "искренне настроен установить дружественные и партнерские отношения между Россией и США". Также по теме: Стратегии не вырисовывается (Die Zeit)