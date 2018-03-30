Хранители могилы Христа

Кустодия Святой Земли в этом году отмечает 800-летие присутствия францисканцев в Леванте. Из своей штаб-квартиры в монастыре Святого Спасителя, в центре Иерусалима, это учреждение следит за святынями и старается сдержать эмиграцию христиан, пишет корреспондент Le Figaro Сириль Луи.

Уроженцы России, Никарагуа, Конго, Италии и, конечно, Ближнего Востока научились ориентироваться в узких улочках и хитросплетениях вековых обычаев, говорится в статье. Летом 1217 года, когда Саладин отвоевал Иерусалим у крестоносцев (так в тексте. Завоевание Иерусалима Салах ад-Дином произошло в 1187 году. - Прим. ред.), группа францисканцев, посланных с миссией святым Франциском Ассизским, прибыла на Святую землю. Стоя на переднем краю в нередко враждебном окружении, они долгое время оставались здесь единственными представителями Католической церкви. Восемьсот лет спустя их преемники заботятся о сохранении этой хрупкой общины.

Монастырь Святого Спасителя подобен городу в городе. "Монастырь нам не принадлежит, - говорит брат Стефан Милович, - мы здесь просто работники на службе Святого престола".

Помимо часов молитв и учебы, каждый занимается задачами, которые предписывает ему братство. Сергей Локтионов, бывший военный хирург, уроженец Урала, занимается сохранением архивов и содержанием в порядке недвижимого имущества. Только в старом городе францисканцы являются собственниками 420 квартир, в которые они бесплатно поселяют христианские семьи. "Без нашей помощи многие из них вынуждены были бы покинуть Иерусалим из-за высоких цен на жилье", - говорит брат Сергей.

Францисканцы не довольствуются тем, что следят за святынями, они считают себя незаменимыми хранителями того, что они называют "живыми камнями" Святой земли. В Старом городе Иерусалима, население которого составляет около 40 тыс. жителей, насчитывается всего 6 тыс. христиан, из них 3 тыс. католиков - то есть вдвое меньше, чем в 1948 году. Экономическая стагнация, израильская оккупация, обеспокоенность, вызванная всплеском исламского фундаментализма, сильно способствовали массовому отъезду членов общины в Европу и США. Однако Кустодия отказывается опускать руки и использует всевозможные средства, чтобы сдержать эту эмиграцию. Финансируемая Евросоюзом и Исламским банком развития, она ежегодно выдает учебные стипендии, размер которых может достигать 25 тыс. долларов, почти 500 молодым христианам, отмечает Луи. С единственным условием: они должны взять на себя обязательство продолжать свое обучение на Святой земле.

Вдали от громких заявлений молодые семинаристы монастыря Святого Спасителя делят свое время между курсами по теологии и помощью нуждающимся, говорится в статье. По мнению брата Стефана, "наша община ощущает себя словно в окружении, поэтому мы порой слишком заботимся о том, чтобы сохранить основное. Но если мы откажемся от своей роли защитников интересов местных христиан, то само существование Церкви будет поставлено под угрозу".