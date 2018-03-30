Подозрительная смерть Михаила Лесина неотступно преследует Вашингтон

По утверждению издания Buzzfeed, ФБР располагает данными, доказывающими, что бывший министр Владимира Путина был убит российскими гражданами в 2015 году, пишет корреспондент Le Figaro в Вашингтоне Филипп Жели.

Необычайно большое число российских "дипломатов", готовящихся покинуть США (60 человек обвинены администрацией Трампа в шпионаже), связано не только с недавней атакой в Солсбери в Великобритании, но и с подозрительной смертью Михаила Лесина в Вашингтоне в номере своего отеля ноябре 2015 года, говорится в статье.

Через 11 месяцев после случившегося Минюст США заключил, что имел место несчастный случай: подвыпивший Лесин был в номере один, он много раз падал, до тех пор, пока не разбил себе голову, ударившись о мебель. В 58-страничном докладе полиции, отчасти критикуемом властями, нет ничего существенного, что подкрепляло бы эту версию, передает журналист. "Ни один человек в ФБР этому не верит", - сказал Buzzfeed один агент.

По данным Buzzfeed, ФБР располагает как минимум четырьмя независимыми свидетельствами, подтверждающими то, что Лесин был убит, передает Жели. Репутация Лесина, долгое время считавшегося американскими спецслужбами надежным экспертом по России, стала скандальной после того, как в 2016 году всплыло "досье", написанное бывшим сотрудником британской разведки Кристофером Стилом, где говорилось, что русские "обрабатывают, поддерживают и консультируют Трампа как минимум пять лет, посредством компромата, в частности заснятых в московском отеле в 2013 году сексуальных извращений".

В переданном Стилом ФБР докладе о смерти Лесина утверждается, что бывший путинский министр печати, создатель международного пропагандистского телеканала Russia Today (ныне RT), экс-глава холдинга "Газпром-медиа", был избит до смерти офицерами российской госбезопасности, подрабатывающими исполнением грязных поручений одного близкого к Путину олигарха. Их задание состояло не в том, чтобы его убить, но они слишком сильно поколотили человека, изрядно пропитанного алкоголем. Заказчик не указан. Тем не менее, по данным российским СМИ, в начале 2015 года у Лесина был конфликт с крупным акционером "Газпрома" Юрием Ковальчуком, говорится в статье.

В 2016 году источник, близкий к американским разведслужбам, уверял Le Figaro, что Лесин служил "неформальным каналом связи" между Москвой и Вашингтоном. Несмотря на его прозвище Бульдозер, этот человек, который стоял в центре обуздания СМИ российской властью, не фигурировал в "списке Магнитского", составленном американским Конгрессом, где налагались санкции на российских деятелей, нарушивших права человека. Он умер накануне назначенной встречи в Минюсте США, где должен был дать показания о функционировании телеканала RT, о котором он был прекрасно осведомлен.