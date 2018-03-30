Бывший министр юстиции Франции Кристиан Тобира в дискуссионной рубрике Le Monde резко протестует против того, что украинский кинорежиссер Олег Сенцов в 2015 году был приговорен российским окружным военным судом к 20 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Le Monde называет Тобира "крестной матерью движения, требующего немедленного освобождения Сенцова". На сайте Change.org размещена петиция соответствующего содержания.

"Время поджимает. Невозможно без тяжелых последствий пребывать в тюрьме в Сибири, зимой, севернее Полярного круга. Эти места отзываются в нашей коллективной памяти эхом леденящей тоски и разрушения, потому что мы знаем, что там были сломлены многие женщины и мужчины, - пишет автор статьи. - Мы требуем освобождения Олега Сенцова".

"Во имя справедливого и беспристрастного судебного процесса. Во имя соблюдения прав на защиту. Во имя отказа от пыток, от любого жестокого, бесчеловечного и унизительного обращения. Во имя свободы слова и творчества. Во имя права ссылаться на международные соглашения, заключенные должным образом, такие как Минские соглашения и протоколы. Просто во имя принципов правового государства, коим должна являться любая страна Европейского совета. Россия является его членом", - напоминает Тобира.

"Мы требуем, чтобы Сенцов имел возможность вернуться в свою страну, на Украину", - говорится в статье.

"Масштабные бедствия нашего мира и множество срочных дел способны нас парализовать. Тем не менее, мы не намерены признаться в бессилии. Мы отказываемся привыкать к географии ужасов и к государственным преступлениям. Мы с еще большим пылом и решительностью будем доводить до успешного завершения дела, за которые беремся. Мы осознаем, что речь идет не об абстрактных вещах, а о правах, свободе, здоровье и жизни людей из плоти и крови, о разуме и чувстве. Мы хотим верить в то, что каждое выигранное дело послужит другим и что каждое достижение будет способствовать соблюдению прав", - заявляет экс-министр.

"Для Сенцова и других вопрос требует срочного решения. Да, речь идет о свободе, не о холодном горделивом понятии, а о том, что придает ему смысл: индивидуальная и субъективная свобода неповторимых людей, право ездить туда и обратно, разговаривать, принимать решение", - продолжает Тобира.

"Страны, которые позиционируют себя как демократии, обязаны основывать свои действия на принципах, ценностях и правилах, отвечающих требованиям правового государства. И правосудие должно соответствовать определенным стандартам. Между тем Сенцов приговорен к 20 годам лишения свободы согласно вердикту суда, который лишь создает видимость законности: судебная процедура проведена халтурно, решение, попахивающее бессовестной расправой, вынесено невзирая на публичный и официальный отказ от ранее данных показаний главного свидетеля обвинения, который заявил, что его показания, установившие преступность деяния Сенцова, были даны под принуждением", - комментирует бывший министр юстиции.

"Мы оцениваем величие страны не по ее военной мощи и не по тяжести ее злоупотребления властью. Мы более чувствительны к ее вкладу в культурное наследие человечества. Это относится и к России Пушкина, и к другим странам", отмечает автор статьи.

В заключение Табира призывает активизировать кампанию по освобождению Олега Сенцова, "пока огромный футбольный праздник в России не оказался испорченным".