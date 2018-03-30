Российский посол просит о помощи в организации встреч в Вашингтоне

В распоряжении Politico оказалось письмо, которое посол России в США Анатолий Антонов направил сенатору-республиканцу Оррину Хэтчу. В нем Антонов сообщил, что американские чиновники игнорируют его просьбы о встрече.

В письме от 9 марта Антонов попросил Хэтча о помощи: "Я был бы благодарен вам за совет, как развивать контакты с членами Конгресса США, министерствами и ведомствами, а также за вашу возможную помощь в организации таких встреч".

Далее он привел список из 20 американских чиновников, которые отклонили или проигнорировали его запросы на проведение встреч. "В списке глава аппарата Белого дома Джон Келли, лидер меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси, сенатор от Калифорнии, и заместитель министра обороны по политическим вопроса Джон Руд указаны как "официально" отклонившие предложения Антонова", - передает автор статьи Берджесс Эверетт.

"Как я говорил вам во время наших встреч, мне приходится сталкиваться с трудностями в установлении контактов с высокопоставленными американскими чиновниками. Множество просьб о проведении встреч с руководством американских ведомств и членами Конгресса либо остались без ответа, либо были отклонены без объяснения причин", - написал Антонов.

Среди чиновников, отказавшихся ответить Антонову, - вице-президент Майк Пенс, министр энергетики Рик Перри, министр финансов Стивен Мнучин, министр сельского хозяйства Сонни Пердью, министр торговли Уилбур Росс, генеральный прокурор Джефф Сешнс, министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен, директор ФБР Кристофер Рэй и председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.

"Сешнс столкнулся ранее с пристальным вниманием к его встрече с предшественником Антонова Сергеем Кисляком во время президентской избирательной кампании, - отмечается в статье. - Министерство юстиции заявило, что на данные момент не зарегистрировало просьбы о встрече с Антоновым. Пресс-секретарь Пенса подтвердил, что он все еще не встретился с российским послом".

Среди лидеров Конгресса, не отвечающих Антонову, - спикер Палаты представителей Пол Райан, лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл, лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер, а также лидер большинства в Палате представителей Кевин Маккарти. "Антонов также заявил, что ему не отвечают председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Эд Ройс и председатель комитета по вооруженным силам Мак Торнберри", - сообщает корреспондент.

Просьбы Антонова проигнорировали также председатель Национального комитета Республиканской партии Ронна Ромни Макдэниэл и председатель Национального комитета Демократической партии Том Перес.

Встречались с Антоновым сенаторы Оррин Хэтч, Рэнд Пол, Рон Джонсон и председатель комитета Сената по иностранным делам Боб Коркер. Помощник одного из высокопоставленных конгрессменов-республиканцев сказал Politico: "Хотя мы много в чем не согласны с Россией, для нас нет ничего хорошего в том, чтобы просто бесцеремонно ее игнорировать. Президент Дональд Трамп абсолютно прав в том, что мы должны взаимодействовать с Российской Федерацией, и члены Конгресса должны покончить с изоляционистским настроем".

"Однако большинство членов Конгресса в последние месяцы жестко критиковали Россию", - отмечает Эверетт. Макконнелл называл Владимира Путина "бандитом", а Райан - "угрозой".

Антонов в письме Хэтчу заявил, что не оставит своих усилий. По его словам, он "искренне настроен установить дружественные и партнерские отношения между Россией и США".