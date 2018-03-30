Что на самом деле происходило в российском консульстве в Сиэтле?

"Из 27 стран, отомстивших России за предполагаемое нападение с применением химического оружия по приказу Кремля на бывшего офицера российской разведки и его дочь в Великобритании в начале этого месяца, США пока приняли самые решительные меры: выслали в общей сложности 60 дипломатов, в том числе 15 предполагаемых оперативников разведки, работавших в одной только миссии России в ООН. Это самое существенное действие такого рода со времен администрации Рейгана. (Данный шаг побудил Россию во вторник объявить о высылке 60 американских дипломатов, а также о закрытии американского консульства в Санкт-Петербурге). Однако внимание привлекло заявление администрации Трампа о закрытии российского консульства в Сиэтле. Почему Сиэтл? Что там происходило? Что означает это закрытие?" - пишет в Politico Зак Дорфман, старший научный сотрудник Совета по этике имени Карнеги.

"Хотя на уровне США Сиэтл - важный для России город с точки зрения сбора разведданных, репутация местного консульства в целом гораздо тише, чем у консульств в Сан-Франциско или Нью-Йорке, по словам двух бывших американских офицеров разведки, которые попросили не называть их имен, но осведомлены о российской деятельности в этих регионах. Однако закрытие этого консульства, тем не менее, остается достойным внимания. Так как американская администрация закрыла сан-францисское консульство в 2017 году, Россия осталась без дипломатических объектов к западу от Хьюстона и какого бы то ни было дипломатического присутствия на Западном побережье впервые с 1971 года. Российские офицеры разведки - как минимум работающие под дипломатическим прикрытием - больше не будут работать в близком доступе к двум великим технологическим столицам Америки. А ведь как минимум в Сиэтле лица, подозреваемые в шпионаже в интересах России, уже были пойманы при попытке внедриться в местные технологические компании", - говорится в статье.

"Конечно, в Сиэтле было достаточно вопросов, важных для россиян: военно-морские базы, Microsoft, Boeing, Amazon, - отмечает Джон Сайфер, бывший офицер ЦРУ, тесно сотрудничавший с ФБР по вопросам контршпионажа. - В агентствах национальной безопасности всегда опасались, что Россия может использовать как преимущество само количество этнических россиян в этих отраслях. Я не знаю, было ли закрытие консульства в Сиэтле стратегическим выбором. Тем не менее, концентрация высоких технологий в военных ресурсах делает его обоснованной мишенью".

"Один из двух бывших офицеров разведки, согласившихся поговорить со мной на условиях анонимности, назвал Сиэтл одним из пяти важнейших для России американских городов с точки зрения контрразведывательной работы, но с "менее крупными операциями", чем Сан-Франциско. По словам двух бывших разведчиков, в Сиэтле не было коммуникационных объектов того же типа, что и в Сан-Франциско. Вообще-то российские дипломаты регулярно перевозили секретную информацию из Сан-Франциско в Сиэтл на грузовике, по словам второго разведчика, хотя со временем эти рейсы стали проводиться реже - по подозрению американских разведчиков, тогда россияне начали переводить свои коммуникации в зашифрованные интернет-каналы", - сообщает Дорфман.

"Все-таки в сиэтлском регионе есть некоторые важные для шпионов мишени. Фирмы вроде Boeing и Microsoft давно интересуют российских оперативников, как сообщили упомянутые выше бывшие разведчики. Это относится и к множеству военных баз, расположенных в этом регионе, в том числе, прежде всего, к военно-морской базе Китсап, расположенной всего через залив Пьюджет от Сиэтла. На ней базируются восемь ядерных подлодок. Чиновники администрации открыто назвали близость консульства к Boeing и секретным военным базам причиной его закрытия", - говорится в статье.