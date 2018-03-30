Sirialeaks раскрывает план США по расчленению Сирии: в нем шесть пунктов

"Вашингтон, 11 января 2018 года, досье "Шаги для разделения Сирии", - пишет в блоге на сайте испанской онлайн-газеты Publico политолог Назанин Арманян - уроженка Ирана, которая с 1983 года живет и работает в Испании.

"На первом заседании "Маленькой группы по делам Сирии" присутствуют американец Дэвид Сеттерфилд (в годы войны с Ираком - старший советник Кондолизы Райс), британец Хью Клири, француз Жером Боннафон, иорданец Наваф Телль и саудит Джамаль аль-Акеель", - утверждает автор. По ее словам, эту новость 22 февраля сообщила ливанская газета Al Akhbar. Она "основана на конфиденциальной "дипломатической телеграмме" (TD), датированной 12 января 2018 года и отправленной Бенджамином Норманом - еще одним участником встречи, руководителем секции Ближнего Востока в посольстве Великобритании в США. 23 января в Париже пять стран встретились вновь и сосредоточились на том, как использовать тему "химического оружия Асада" и манипулировать Стаффаном де Мистурой, спецпредставителем ООН по делам Сирии, чтобы осуществить свой план", - говорится в статье.

По утверждениям автора, эта группа стран приняла нижеперечисленные решения.

1. "Избежать политического урегулирования в Сирии, применяя две формулы: продолжить войну, обеспечив американскую военную оккупацию на восточных берегах Евфрата (благодаря их союзникам - "джихадистам"), на что будет выделено 4 млрд долларов в год, как указал на встрече Сэттерфилд, и использовать ООН, манипулируя де Мистурой", - пишет Арманян.

2. "Расколоть Сирию по восточно-западной линии, чтобы река Евфрат служила одной из границ между зонами влияния Москвы и Вашингтона", - говорится в статье. "Фактически атака США 7 февраля по российской ЧВК "Вагнер" (так в оригинале. - Прим. ред.) в Дейр-эз-Зоре на востоке Сирии была осуществлена с целью "пометить территорию".

3. "Убедить де Мистуру признать новую политическую структуру в Сирии", - говорится далее. По словам автора, эта структура состоит из Сирийских демократических сил, правительства Асада и "мини-автономии" Отрядов народной самообороны (YPG).

4. "Чтобы заинтересовать этим планом Россию, они откажутся от создания переходного правительства - того, что требуют "повстанцы" и предполагает резолюция ООН ? 2254; они разрешат участие Асада в выборах, но создадут надлежащие условия и институты, чтобы предотвратить его победу", - говорится в статье.

5-й пункт, по словам автора, состоит в том, чтобы "вытеснить Иран из Сирии".

6. "Подстрекать Турцию к войне с Сирией". Автор статьи указывает, что падение Африна совпало с возвращением Восточной Гуты под контроль сирийской армии и эвакуацией так называемых "джихадистов" в зону, подконтрольную Турции. "Может быть, они обменялись городами за спиной у их обитателей, следуя решению "Группы по делам Сирии?" - задается вопросом Арманян.