Той же монетой

"Как ты мне, так и я тебе: Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге и высылает 60 американских дипломатов. Это новая ступень эскалации, конфликт ужесточается", - пишет в Der Spiegel журналистка Кристина Хебель.

Из-за покушения на Сергея Скрипаля 27 государств объявили представителей Москвы персонами нон грата. В вопросе санкций никогда до этого они не действовали настолько согласованно. Россия, отрицающая все обвинения в деле Скрипаля, это терпеть не собирается, говорится в статье.

Реакция Москвы вписывается в манеру поведения России в данном деле. "С того момента, как бывшего шпиона и его дочь нашли без сознания на скамейке в Солсбери 4 марта, Москва не сделала ничего, чтобы содействовать расследованию покушения. Она подавала себя в качестве жертвы, вынужденной реагировать на "провокации". Это укрепляет образ России, которую атакуют со всех сторон, а именно к нему постоянно обращается президент Путин, чтобы призывать свою страну к единству", - отмечает Хебель.

Вместо того чтобы конструктивно взаимодействовать, политическая элита страны и государственные СМИ распространяют различные утверждения и ложь о том, кто скрывается за покушением с использованием яда, говорится далее. Насчитывается уже 25 различных версий.

"К этой давно известной стратегии Россия прибегала и в ситуации со сбитым пассажирским самолетом MH-17, и в связи с аннексией Крыма: она служит, прежде, всего одной цели - ввести в заблуждение. В конце концов все, очевидно, станет неясным и вопрос о роли России как будто исчезнет в тумане полуправды", - полагает журналистка.

В скандале вокруг покушения на Скрипаля Москве помогло то, что Лондон не представил открыто никаких прямых доказательств, речь шла не более чем о цепочке улик. Подобная информационная политика не всегда вызывает доверие. Штрафные санкции Великобритании и масштабная высылка дипломатов из других западных стран скорее создают впечатление, что Москву хотят наказать за ее ложь и заявления, говорится в статье.

Конфликт ужесточается все больше - и обе стороны используют это только для того, чтобы реагировать на действия противоположной стороны, пишет Хебель.