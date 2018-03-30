Сообщники Эрдогана

"По сообщениям активистов-правозащитников, турецкие солдаты обстреливают беженцев. В то же время страны ЕС переводят Турции миллионы на оснащение вооружением ее границ. Это делает страны ЕС соучастниками", - уверен Максимилиан Попп, журналист Der Spiegel.

Турция, принявшая больше сирийцев, чем любая другая страна мира, и больше, чем все страны ЕС вместе взятые, закрыла свою границу с Сирией не в последнюю очередь под давлением европейцев. Сирия превратилась в тюрьму. Тому, кто хочет бежать от гражданской войны, приходится рисковать жизнью, пишет автор.

Несколько беженцев по отдельности рассказали изданию, как при бегстве в Турцию их обстреливали турецкие солдаты. О подобных случаях сообщает и организация Human Rights Watch, передает издание.

При этом журналисты Der Spiegel совместно с партнерами из медиасети European Investigative Collaborations выяснили, что страны ЕС предоставили Турции более 80 млн евро для оснащения вооружением ее границ. Так, в рамках региональной программы развития IPA Брюссель тайно перечислил турецкой фирме Otokar 35,6 млн евро для производства военных автомобилей Cobra II, которые теперь используются и на границей с Сирией, говорится в статье.

"В преступлениях против беженцев европейцы являются не только тихими наблюдателями. Они являются соучастниками", - констатирует автор.