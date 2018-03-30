Когда на борту топливный стержень для атомного реактора

"Поездка на пароме по Балтийскому морю может быть чудесной, - пишет журналистка немецкого издания Stern Аннетте Бергер. - Тем более пугающим является тот факт, что на некоторых пассажирских паромах перевозят зловещий груз, который излучает радиацию".

Часть радиоактивных веществ отправляется по морю в направлении Скандинавии и России - нередко на обычных пассажирских паромах. Эту информацию предоставило федеральное правительство Германии в ответ на запрос партии левых, инициированный депутатом Цдебелем.

Таким образом, туристы, отправляющиеся из немецкого Ростока в путешествие по Балтийскому морю, должны иметь в виду, что где-то в грузовом отсеке вместе с ними едет и ядерный материал. "Даже если у него слабое излучение, потенциальная опасность существует. О подобных перевозках спорят годами, ведь расщепляющиеся материалы потенциально канцерогенны. Тем не менее, перевозки остаются обычной практикой", - отмечает журналистка.

По данным газеты Neue Osnabrücker Zeitung, первой опубликовавшей ответ немецкого правительства, с 2011 года через порты Гамбурга и Ростока прошло как минимум 400 ядерных грузов, таких как топливные стержни для реакторов или уран. Большинство перевозок - около 300 - осуществлялись с помощью автомобильных паромов, которые зачастую являлись обычными пассажирскими паромами, курсирующими по Балтийскому морю.

Особенно сомнительной является транспортировка гексафторида урана, который необходим для обогащения урана, указал в разговоре с изданием депутат Цдебель. Контейнеры, в которых перевозится ядовитое и радиоактивное вещество, находятся под давлением, а фтористые соединения являются очень агрессивными. В случае столкновения или пожара на борту эти контейнеры представляют собой большую угрозу для здоровья: вещества могут вызвать ожоги кожи или легких, предостерег Цдебель.

"Несмотря на отказ Германии от атомной энергетики, через страну транспортируется больше радиоактивного материала, чем четыре или пять лет назад", - заявил политик.

По мнению партии левых, порты Гамбург и Росток должны последовать примеру Бремена, который запретил перегрузку ядерных материалов в своем порту. Однако в ближайшее время это вряд ли произойдет, признает издание.