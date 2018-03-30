Большинство немцев высказывается против высылки российских дипломатов

Результаты опроса, проведенного исследовательским институтом Civey по заказу Tagesspiegel, показывают: большинство немцев не одобряют ужесточение санкций в отношении Москвы в связи с отравлением бывшего двойного агента в Великобритании.

Около половины респондентов высказалось против высылки четырех российских дипломатов, при этом на востоке страны показатель составил 65%, на западе - 48%.

"Разница заметна и в такой категории, как партийные симпатии респондентов. Если сторонники ХДС/ХСС и Зеленых считают решение федерального правительства "приемлемым" (45% и 41% соответственно), то электорат АдГ и Левой партии высказывается однозначно против (75,2% и 69,9% соответственно). "Чрезмерным" решение Берлина назвали 53% тех, кто голосует за СвДП, и 46% сторонников социал-демократов. 32,5% тех, кто симпатизирует СДПГ, считают меры "приемлемыми", - передает издание.

Что касается возможного расширения антироссийских санкций, то и здесь немцы настроены скептически, отмечает автор публикации. Против высказались 52,6% опрошенных, 38,4% поддерживают ужесточение санкций, 15% по этому вопросу не определились. "И тут чувствуется разница в позиции тех, кто проживает на востоке и на западе страны: против дополнительных санкций высказались 70% немцев, проживающих в Восточной Германии, за - 17%; в Западной Германии эти показатели составили 47,6% и 37% соответственно".

Против новых антироссийских санкций выступает около 71% сторонников АдГ и 66% сторонников Левой партии. "Среди сторонников Зеленых больше всего тех, кто поддерживает расширение штрафных мер против России, - 46,5%. Электорат ХДС/ХСС разделился в этом вопросе почти поровну на сторонников и противников новых санкций: 42,3% и 41% соответственно. Что касается СДПГ, 43% приверженцев социал-демократов возражают против подобного шага, 40% одобрили бы его. Среди избирателей СвДП больше тех, кто негативно относится к ужесточению санкционного режима, - 54%", - передает издание.