Несмотря на видимость крепкой мужской дружбы, Трамп проявляет жесткость в отношении России

"Мы пока не знаем, почему Дональд Трамп, кажется, так неравнодушен к Владимиру Путину", - пишет журналист Time Иэн Бреммер.

"Но экстрадиция из США 60 российских дипломатов и закрытие российского консульства в Сиэтле напоминает нам о том, что одержимость СМИ "крепкой мужской дружбой" Трампа и Путина скрывает реальность того, что политика американского правительства остается такой же жесткой в отношении России, как и при президенте Обаме (и, возможно, какой бы она была при Хиллари Клинтон)", - отмечает автор.

Он напоминает, что администрация Трампа одобрила поставки летального оружия на Украину и продажи ей угля. В Сирии американские войска не только борются с ИГИЛ*, но и ограничивают влияние Ирана и России, отмечает Бреммер.

"Когда Трамп раскритиковал союзников НАТО за недостаточные расходы на оборону, его обвиняли в том, что он поощряет Россию испытать решимость альянса. Однако сейчас союзники НАТО предприняли меры, чтобы платить больше, и альянс выглядит сильнее, чем раньше", - говорится в статье.

Автор также напоминает о введении санкций в соответствии с Глобальным актом Магнитского.

"Какие выводы можно сделать из этого несоответствия между отсутствием критики Путина со стороны Трампа и ощутимыми действиями его администрации против Москвы?" - задается вопросом Бреммер.

Во-первых, существуют ограничения полномочий президента, даже во внешней политике. Во-вторых, непоследовательность Белого дома облегчает для Конгресса и Пентагона продвижение внешней политики, которую они поддерживают. В-третьих, хотя Трамп испытывает заметную симпатию к автократам, он также остро реагирует на любые предположения, что Путин его контролирует, рассуждает автор.

"И СМИ лучше бы исполняли свои обязанности по отношению к нам, если бы они больше сосредоточились на освещении политики, а не личностей", - заключает Бреммер.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.