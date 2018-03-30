Почему санкции в отношении России (и высылка дипломатов) не сработают

"Наложение санкций - способ бить на эффект: лидеры занимают жесткую позицию, принимают мощные и решительные меры. Но в основном суровая правда такова: санкции не работают", - утверждает на страницах The USA Today Шелли Карабелл, обозреватель Forbes.com.

Автор поясняет, что санкции сужают предложение, но не ликвидируют спрос, так что черные рынки процветают, коррупция становится образом жизни, общество раскалывается.

"В России этого (пока) не случилось", - считает она.

"Если санкции вообще как-то подействовали, то они поощрили Россию больше развивать отечественную промышленность и диверсифицировать экономику, не сводя все к нефтегазовой индустрии", - говорится в статье.

"Я не хочу сказать, что действия Путина на Украине, в Сирии, в Лондоне, а также во время выборов в США должны оставаться незамеченными. Но высылка дипломатов - тоже не решение. Это старинный политический театр, "полный шума и ярости, но лишенный смысла". Если не дойдет до полномасштабной войны, эти дипломаты в конце концов вернутся", - пишет автор, цитируя шекспировского "Макбета".

Карабелл считает, что вернуться в прошлое - к холодной войне между США и Россией - в любом случае невозможно.

"Да, жалобы следует подавать по официальным каналам, но, опираясь только на санкции и дипломатические игры, мы рискуем забросить более успешный путь - переговоры лицом к лицу, между лидерами напрямую, за столом - например, в G7. Вполне возможно, Путин утихомирится, едва получит место за столом, куда всегда стремился", - заключает автор.