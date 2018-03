30 марта 2018 г. Андерс Аслунд | The Washington Post Пора взяться за деньги Владимира Путина на Западе Комментируя на страницах The Washington Post решения Великобритании и еще 27 стран выслать российских дипломатов, старший научный сотрудник Atlantic Council (США) Андерс Аслунд пишет, что "президент Путин может безразлично пожать плечами". "Лучше было бы надавить на кремлевские деньги на Западе, а для начала - разобраться с проблемой анонимного владения имуществом. Западу следует взяться за деньги, которые режим Путина сюда перевел", - рекомендует эксперт. "Путин и его друзья сколотили колоссальные состояния не для того, чтобы ими пользоваться, а скорее чтобы сохранить власть в России. Ирония в том, что, ослабив право собственности в России, они - как и другие россияне - могут уберечь свои капиталы только за границей, в странах, где царит верховенство закона, разрешено анонимное владение имуществом, а финансовая сфера достаточно велика, чтобы вместить их гигантские капиталы", - пишет автор. Аслунд подчеркивает: "Лишь две страны - США и Британия - могут приютить у себя большую часть офшорного богатства россиян, поскольку разрешают анонимные инвестиции в недвижимость в крупном масштабе". 29 стран уже требуют полностью раскрывать информацию о собственниках-бенефициарах. А что в Британии? Премьер-министр "Мэй не проявляет никакого интереса к такому шагу даже после применения нервно-паралитического вещества в Солсбери", критикует Аслунд. Эксперт рекомендует Конгрессу США принять один из двух законопроектов, которые уже внесены, соответственно, в Сенат и в Палату представителей - "Акт о подлинной транспарентности инкорпорации" и "Акт против терроризма и незаконных финансов". "Путин участливо сообщил нам сам, какие санкции ему сильнее всего навредили: он неустанно жалуется на "Закон Магнитского" от 2012 года и на санкции, наложенные на его петербургских приятелей в марте 2014-го за их роль в российской оккупации Крыма", - пишет Аслунд, тут же утверждая, что эти законы и постановления оказались все же не очень эффективными. По мнению Реймонда Бейкера, основателя Global Financial Integrity, правительство США за год выявляет, в лучшем случае, 0,1% денег, отмываемых в США. "Причина в том, что в стране разрешено инвестировать анонимным компаниям. То же самое в Британии, где, по оценкам Национального агентства по борьбе с преступностью, отмывается 125 млрд долларов в год. Ради национальной безопасности этому надо положить конец", - пишет автор. "Лучшим асимметричным ответом Британии и Америки на кремлевские гибридные средства ведения войны стало бы обнаружение в наших странах имущества Путина и его друзей, внесенных в санкционный список, и замораживание этого имущества", - заключает Аслунд. Источник: The Washington Post