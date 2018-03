30 марта 2018 г. Кристофер Джармас | The Washington Post Семьи жертв пожара в российском ТЦ разгневаны. Что это означает для власти Путина? Протесты в Кемерово выявили глубокий раскол между российскими политиками и населением, пишет в статье для The Washington Post аспирант Гарвардского университета Кристофер Джармас, специализирующийся на изучении России, Восточной Европы и Центральной Азии. "Президент России Владимир Путин 18 марта был переизбран 77% голосов при явке в 67%. Спустя неделю разгневанные толпы в Кемерово, где произошел трагический пожар в торговом центре "Зимняя вишня", скандировали, чтобы губернатор региона Аман Тулеев ушел в отставку, и требовали, чтобы к ним вышел Путин", - рассказывает Джармас. "Протесты на местном уровне выявили слабые места централизованного режима Путина", - отмечает автор статьи. При этом он приводит слова социолога Миши Габовича: "Власть - это не Путин, не Дума, не администрация президента. Большинство людей сталкивается с властью местной". "Региональные же власти в России все больше отдаляются от населения, которым управляют", - подчеркивает Джармас. "Неделю назад этот сибирский город едва ли мог показаться возможным очагом нестабильности для путинской вертикали власти, притом что на выборах 18 марта президента поддержали 85% избирателей, - говорится в статье. - Прошедшие в понедельник протесты, однако, говорят о глубоком разрыве между политиками и населением. Реакция правительства на трагический пожар и последовавшие за этим протесты в Кемерово выявили разломы на местном уровне". Собравшиеся на центральной площади Кемерово требовали ответов и информации. Местные жители разозлились, узнав, что Путин приехал не для того, чтобы обратиться к скорбящей толпе, а чтобы положить цветы к мемориалу погибшим, откуда людей перед визитом президента удалили. "Реакция властей на протесты обнажает логику российской политики", - отмечается в публикации. Тулеев извинился, но не перед скорбящими семьями, а перед Путиным. Его заместитель обвинил мужчину, потерявшего в огне всю семью, в "пиаре на трагедии". Член Совфеда Елена Мизулина поддержку предложила не Кемерово, а Путину. Это не единичный инцидент, указывает автор статьи. Протесты кипели месяцами в Волоколамске, жители которого заявляют, что десятки школьников отравились выбросами с мусорного полигона. "Реакция правительства показывает характер власти Путина и ее пределы, - комментирует автор статьи. - Только после того, как кадры протеста стали вирусными, Москва убрала [Евгения] Гаврилова с должности главы [Волоколамского] района, подчеркнув, что центральное правительство оценивает местных чиновников по их способности обеспечивать социальную стабильность". "Российский политический аналитик Николай Петров использовал метафору машины, чтобы описать меняющуюся динамику центра и периферии: хотя Кремль усилил контроль над рулем, сцепление между колесами и дорогой теперь слабее", - пишет Джармас. Третий срок Путина был отмечен внешнеполитическими авантюрами. События в Волоколамске и Кемерово говорят о том, что аналитикам пора переориентироваться на происходящее внутри России, чтобы оценить жизнеспособность путинской системы в будущем, заключает эксперт. Источник: The Washington Post