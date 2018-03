30 марта 2018 г. Джон Хадсон, Шейн Харрис и Джош Доси | The Washington Post Как Трамп сказал "да" крупнейшей в истории США "чистке" сотрудников российской разведки "В дни, предшествовавшие крупнейшей в истории США высылке сотрудников российской разведки, лишь немногие люди в администрации Трампа и за ее пределами точно знали, как поступит президент", - утверждает The Washington Post. "Сотрудники разведслужб США, ратовавшие за демонтаж шпионских сетей Москвы, полагали, что президент, возможно, не последует рекомендации закрыть российское консульство в Сиэтле", - поясняют журналисты Джон Хадсон, Шейн Харрис и Джош Доси. "В беседах с европейскими лидерами Трамп говорил, что США не заинтересованы в высылке сотрудников разведки в ответ на отравление сотрудника российской разведки, если другие страны не поступят так же", - говорится в статье. "Но в пятницу команда президента по национальной безопасности представила ему три варианта действий, и конечное решение Трампа стало толчком к отъезду 60 сотрудников российских спецслужб - таков был неожиданный отпор Москве, заставший врасплох даже американских союзников", - сообщает издание. "Три варианта действий, предложенные президенту, один член администрации охарактеризовал как "легкий, средний и тяжелый", - передают журналисты, поясняя, что все источники пожелали остаться анонимными, так как речь идет о конфиденциальных дискуссиях. "Легкий" вариант предполагал высылку примерно 30 сотрудников спецслужб и сохранение консульства в Сиэтле в неприкосновенности, сказали два американских чиновника. "Средний" вариант, в итоге выбранный президентом, - высылка 48 сотрудников посольства в Вашингтоне и 12 сотрудников представительства ООН в Нью-Йорке, а также закрытие консульства в Сиэтле. Американские чиновники отказались сообщить, в чем состоял "тяжелый" вариант, дабы не разглашать заранее, какие шаги президент может предпринять в качестве реакции на ответные меры Москвы, но один чиновник отметил: контрразведка США знает имена более 40 российских агентов, действующих в США и не включенных в первый список на высылку", - пишет издание. Один из чиновников заметил: "Если сейчас пустить в ход тяжелый вариант, а русские ответят всерьез, у нас сузятся возможности в плане того, что мы сможем предпринять позднее". "При среднем варианте, - добавил источник, - бьешь сильно, но не кулаком, и президент счел этот вариант надежным". Авторы статьи добавляют: "Едва позиция Белого дома прояснилась, американские должностные лица, в том числе Макмастер и замгоссекретаря Джон Салливан начали звонить зарубежным лидерам; число других стран, которые обязались сделать то же самое, выросло с 10 по состоянию на прошлую пятницу до 16 (на утро понедельника) и 25 с лишним (на четверг)". Источник: The Washington Post