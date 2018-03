30 марта 2018 г. Макс Бут | The Washington Post Соединенные Штаты готовятся не к той войне "После войны во Вьетнаме армия США осознанно решила забыть все, что она узнала о жестоком и неприятном деле борьбы с повстанцами", - пишет колумнист The Washington Post Макс Бут. "Все внимание в 1980-х и 1990-х годах, даже после распада Советского Союза, уделялось войне с обычными противниками в униформах. Это хорошо сработало в войне в Персидском заливе в 1991 году, но сделало вооруженные силы США катастрофически плохо подготовленными к войнам после терактов 11 сентября в Афганистане и Ираке", - полагает он. "Боюсь, что история может повториться", - пишет Бут. В стратегии национальной обороны министра Джима Мэттиса говорится: "Стратегическое соперничество между странами, а не терроризм на данный момент являются главной угрозой национальной безопасности США". Мэттис признает, что "угрозы стабильности сохраняются, поскольку террористические группировки, обладающие большим влиянием, продолжают убивать ни в чем не повинных людей и угрожать миру вообще", но его больше тревожат угрозы со стороны "ревизионистских держав" (России, Китая) и "беззаконных режимов" (Ирана, Северной Кореи). Хотя мы по-прежнему сталкиваемся с террористической и повстанческой угрозой, нам также бросают нестандартные вызовы такие страны, как Китай, Иран и Россия, которые ведут то, что известно как "асимметричные", "теневые" или "гибридные" войны, полагает автор. "Россия в особенности искусна в ведении такого рода войны", - считает автор, приводя в качестве примеров орудий гибридной войны "Агентство интернет-исследований" в Санкт-Петербурге и ЧВК Вагнера. "Отправив "зеленых человечков" на Украину и в Сирию, Путин расширил свое влияние, минимизировав риск третьей мировой войны", - говорится в статье. "Российский диктатор применил такой же практичный, основанный на тайных операциях подход к своим кампаниям влияния в Европе и США", - пишет автор. "Генералов часто обвиняют в том, что они готовятся к прошлой войне. На самом деле, они с большей вероятностью готовятся к будущей войне, которая никогда не состоится, игнорируя текущий конфликт", - считает Бут. Источник: The Washington Post