Коррупция с угрозой воспламенения

За чудовищным пожаром в сибирском Кемерово стоит система: коррупция и халатность постоянно приводят в России к серьезным пожарам с человеческими жертвами, пишет постоянный автор Die Zeit Максим Киреев.

Волна негодования в России сменилась скорбью. "Во вторник сотни жителей Кемерово вышли на центральную площадь, чтобы потребовать от властей выяснения обстоятельств трагедии. За этим последовали похороны", - сообщает автор. По официальным данным, в ходе пожара в одном из торговых центров города погибли не менее 63 человек, большинство дети, говорится в статье.

"Почти через неделю после трагедии шоковое состояние сохраняется - до сих пор трудно осознать произошедшее", - эмоционально замечает журналист. Что привело к пожару, до сих пор неизвестно, но очевидно одно: погибших могло быть значительно меньше, если бы соблюдались самые элементарные правила противопожарной безопасности. На сегодняшний день понятно, что к трагедии привела череда ошибок.

"Свидетели в один голос утверждают, что во время пожара дети были заблокированы в одном из кинозалов - двери якобы были закрыты сотрудниками кинотеатра. Были закрыты или забаррикадированы и многочисленные эвакуационные выходы. По словам задержанного сотрудника службы безопасности ТЦ, пожарная сигнализация была отключена из-за ложных срабатываний в прошлом. По сообщениям МЧС, ТЦ не имел разрешения на работу и не отвечал действующим нормам пожарной безопасности", - передает Киреев.

"Почему же в таком случае он беспрепятственно функционировал?" - на этот вопрос вскоре после своего прибытия в Кемерово во вторник дал ответ президент Путин: "Справку никакую не получить без денег, а деньги заплатил - всё что угодно подпишут".

"К пожару в торговом центре могла привести цепочка фатальных обстоятельств, однако именно коррупционная составляющая и безответственность свели все это вместе. Россия, - сообщает журналист, - входит в число стран с самым высоким показателем смертности в результате пожаров. В прошлом году, по официальным данным, по причине пожара погибли почти 7,8 тыс. человек. (...) Еще 20 лет назад их было вдвое больше".

"Крупные пожары обнажают, прежде всего, тот факт, что техника противопожарной безопасности систематически нарушается, а контролирующие инстанции закрывают глаза на технические несоответствия", - говорится в статье. Автор напоминает о пожаре в торговом центре Казани трехлетней давности, когда в огне погибли 19 человек. И тогда МЧС сообщало о многократных нарушениях противопожарной безопасности. "Эксперты неоднократно называли - в том числе в российских СМИ - самыми коррумпированными инстанциями именно те органы, в обязанности которых входит контроль в сфере строительства и противодействия пожарам", - отмечает автор.

Как пишет Киреев, "кемеровская трагедия обнажила еще одну проблему: местные власти в чрезвычайных ситуациях не пользуются доверием населения". Сразу после пожара данные о количестве жертв ставились под сомнение. Из-за весьма осторожного освещения произошедшего в Кемерово в СМИ в интернете стала курсировать информация, что погибло несколько сотен человек.

"Я поверил официальным данным только тогда, когда сам лично смог в этом убедиться", - рассказал Артем Зайцев из Кемерово. Он примкнул к группе граждан, которые сами занялись подсчетом погибших - в том числе проинспектировав городские морги.

"Список предполагаемых жертв, составленный активистами, длиннее официального на 12 фамилий. (...) Эти 12 человек - те, кого жители города объявили пропавшими без вести. Некоторые из них уже нашлись и были вычеркнуты", - передает автор статьи. По словам активистов, для них речь идет о том, чтобы выяснить правду, а не раздуть количество погибших.

Губернатор области Аман Тулеев обвиняет таких людей, как Зайцев, в том, что они якобы используют трагедию, чтобы "очернить" власть. "Сам Тулеев извинился за трагедию не перед жителями города, а перед президентом Путиным, на камеру. Неудивительно, что одним из первых вопросов Путину в Кемерово был вопрос об отставке губернатора. Президент призвал сохранять холодный рассудок и пообещал, что будет проведено расследование без оглядки на статус и должности", - передает журналист.