Стратегии не вырисовывается

Австрия не намерена высылать российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. "Правое" правительство аргументирует свою позицию нейтралитетом. Однако, по мнению корреспондента Die Zeit Флориана Грассера, у Вены могут быть причины и поважнее.

"Федеральному правительству Австрии следовало многое взвесить. На одной чаше весов находятся серьезные экономические интересы, например, австрийского концерна OMV, тесно сотрудничающего с российским "Газпромом". На эту же чашу ложатся интересы местных экспортеров: они без устали твердят о том, как им мешают антироссийский санкции. (...) По подсчетам экспертов из венского Института экономических исследований, с 2014 года объем экспорта в Россию сократился на 9,5%", - передает журналист.

"Ни для кого не секрет, что часть Австрийской партии свободы - будь на то ее воля - без тени сомнений исполнила бы желания Москвы: речь идет и об отмене санкций, и о признании Крыма частью России. АПС еще в 2016 году заключила с кремлевской "Единой Россией" соглашение о партнерстве, в котором, среди прочего, говорится об "укреплении дружбы и воспитании молодого поколения в духе патриотизма и любви к труду", - сообщает автор публикации.

"На другой чаше весов - солидарность с Евросоюзом", - говорится далее.

Австрийское правительство заняло четкую позицию: Вена солидарна с решением отозвать посла Евросоюза из Москвы, однако высылать российских дипломатов не будет. Об этом заявил и глава правительства Себастьян Курц, это подтвердила и глава внешнеполитического ведомства страны Карин Кнайсль, которая, ссылаясь на нейтралитет, указала на позицию Австрии как страны, которая "наводит мосты между Востоком и Западом".

"О нейтралитете Австрии (...) много говорится тогда, когда исчерпаны другие аргументы. Все понимают, что нейтралитет в его классической форме уже давно себя изжил, - однако заявления подобного рода приходятся по душе гражданам страны", - говорится в статье.

Австрия не одинока в своем решении не высылать российских дипломатов - компанию ей составляют Бельгия, Мальта, Кипр и Греция. "Однако именно позиция Австрии подвергается особой критике", - пишет Грассер.

В интервью журналу Profil депутат Европарламента от ХДС Эльмар Брок заявил, что решение Вены показывает, насколько велико влияние АПС на внешнюю политику Австрии.

Возможно, предполагает журналист, "МИД и ведомство канцлера недооценили возможную реакцию и, более того, аргументировали свое решение и неподходящем ключе. Возможно, Вена надеется "пересидеть" критику".

"Так просто у Австрии это не получится: во втором полугодии к Австрии переходит председательство в Совете ЕС. Кроме того, Вена позволяет себе порой отходить от линии большинства членов ЕС во внешней политике. Так, вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе (АПС) в начале февраля сказал, что Косово, "без сомнения, является частью Сербии", - передает Die Zeit.

"На этот раз мнимый нейтралитет ставится выше европейской солидарности. Истинная дилемма в том, что за действиями Вены не просматривается никакой стратегии", - сетует Гроссер.