Американские граждане боятся своей системы здравоохранения больше, чем вируса

"Во время коронакризиса система здравоохранения США превращается в риск. Многие пострадавшие не могут позволить себе лечение. Политика реагирует бессистемно", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"После лечения от коронавируса Дэнни Аскини поняла две вещи, - повествуют авторы статьи. - Ей в очередной раз удалось остаться в живых и, по-видимому, всю оставшуюся жизнь она будет жить в нищете. Она никогда не соберет 34 927, 43 доллара, общую сумму за услуги больниц и врачей, рассказала она в интервью журналу Time".

"Она потеряла работу и как раз собиралась выйти на новую. В этот опасный промежуточный период у нее не было медицинской страховки. Типичная ситуация в США, где в большинстве случаев страховку предоставляют работодатели".

"Пандемия коронавируса в двойном смысле доводит систему здравоохранения США до предела ее возможностей. (...) В эпицентрах эпидемии, прежде всего в Нью-Йорке, больницы перегружены уже сейчас. Однако от масштабного ограничения передвижения граждан президент Трамп пока воздерживается".

"При этом в Пресвитерианской больнице при Колумбийском университете один аппарат искусственной вентиляции легких делят между двумя пациентами с коронавирусом, так как устройств недостаточно. Другие больницы используют для хранения трупов умерших от коронавируса грузовики, оснащенные холодильными установками. А пика эпидемии губернатор Эндрю Куомо ожидает лишь через 2-3 недели", - говорится в статье.

"Система здравоохранения в США во многом является частной и ориентирована на получение прибыли. Это даже в обычные времена приводит к экстремальным нагрузкам -около 60% случаев банкротства физических лиц связаны с невозможностью оплатить больничные счета", - отмечает издание.

Прежде всего граждане, относящиеся к нижнему уровню среднего класса, вынуждены отказываться от необходимого лечения или же подвергать себя банкротству. Государство покрывает расходы на лечение только для самых бедных слоев населения и пенсионеров.

"Согласно исследованию организаций Kaiser Family Foundation и Peterson Center of Healthcare в Калифорнии, без страховки человеку, заболевшему коронавирусом, в среднем придется оплатить счет в размере 9763 доллара в случае отсутствия осложнений. Если возникнут осложнения, сумма может вырасти до 20 тыс. долларов. Даже при наличии медицинской страховки необходимо будет доплатить около 1,3 тыс. долларов - на человека. Семью, где вирус легко передается от человека к человеку, это может быстро привести к границе финансовых возможностей", - указывают авторы статьи.

"Об этом свидетельствует статистика Федеральной резервной системы США, согласно которой 40% американских семей были бы не в состоянии потянуть неожиданные расходы в размере 400 долларов, не продавая что-либо, не обращаясь за помощью к друзьям или родственникам или в ломбард. Во Флориде ломбарды объявили "необходимыми" учреждениями наряду с продуктовыми магазинами и аптеками, им разрешено работать во время простоя, вызванного коронавирусом".

"На прошлой неделе демократы и республиканцы согласовали ряд мер поддержки для людей, у которых выявлен или подозревается коронавирус. Так, в случае заболевания или нахождения на карантине, будет гарантировано сохранение заработной платы на 14 дней. Однако такие очень великодушные для США решения действуют только для работодателей, число работников у которых не превышает 500 человек. Крупные предприятия, на которых работают около половины американцев, в их число не входят. Это аргументируется тем, что они якобы добровольно сохраняют заработную плату своим сотрудникам. Но и в крупных компаниях 10% сотрудников не имеют права на сохранение заработной платы. От таких выплат могут также освобождаться компании с менее чем 50 сотрудниками, больницы и дома для престарелых и инвалидов".

"Несправедливость и люки в американской системе здравоохранения - это центральная тема предвыборной кампании. Особенно радикально для Америки выступает Берни Сандерс. Сенатор, добивающийся выдвижения демократами своей кандидатуры на президентских выборах, под девизом "Medicare для всех!" требует введения единой системы государственного медицинского страхования для всех граждан без доплат".

"В Италии единая система всеобщего медицинского страхования не смогла сдержать пандемию коронавируса", - аргументирует в свою очередь его внутрипартийный соперник Джо Байден, требующий, чтобы ни один гражданин США не оказался в долгах из-за оплаты анализов и лечения.

Однако это не решило бы принципиальной проблемы американского здравоохранения, полагает издание, а именно не избавило бы людей от неожиданных счетов, суммы в которых могут доходить до 50 тыс. - 100 тыс. долларов. Страховка покрывает лишь расходы на врачей, больницы и лаборатории, с которыми заключены договоры, однако, например, для сдачи анализов пациента могут направить в стороннюю клинику. Если в клинике, с которой заключен договор, анализ может стоить 50 долларов, то в сторонней клинике счет может быть выставлен и на 3 тыс. долларов. При этом медицинские учреждения не обязаны информировать пациентов о том, что они не входят в сеть клиник страховой компании.

"Чем больше распространяется пандемия коронавируса в США, тем больше в стране будет случаев, как у Дэнни Аскини, - констатирует издание. - Эпидемия уже давно не ограничивается эпицентрами в густонаселенных районах вроде Нью-Йорка, Сиэтла или Нового Орлеана. С побережья вирус пробирается внутрь страны. В штате Колорадо, где преобладают сельские районы, в больницах уже заканчиваются маски и защитная одежда. Говорят, что того, что направят в Колорадо в ближайшие дни из чрезвычайных запасов, хватит лишь на один день".

Большой поддержкой для населения могли бы стать бесплатные тесты на коронавирус. "Уникальный эксперимент начнется в эти дни в Теллурайде, горнолыжном курорте Колорадо. Биотехнологическая компания United Biomedical объявила, что бесплатно предоставит тесты всем 8,5 тыс. жителей города и района. Компания разработала анализ крови, (...) который показывает результат в течение 24 часов".

"Мы хотим показать, как обширное проведение тестов и стратегическая изоляция могут помочь в том, чтобы остановить распространение инфекции", - заявила председательница правления компании Мэй Мэй Ху. "Похожие тесты проводились в итальянской коммуне Во. Там рост числа заражений упал на 90%", - пишет Handelsblatt.