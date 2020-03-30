Из-за коронавируса Россия садится на карантин, но Владимир Путин этого не говорил

"(...) Во время своего телевизионного выступления президент Путин не произнес слова "карантин". Эммануэль Макрон 16 марта поступил таким же образом. Через 9 дней после этого его российский коллега столь же предусмотрительно воздержался от слова "карантин", предпочитая говорить о "выходных днях", и в среду, 25 марта, призвал россиян оставаться дома", - пишет Жан-Доминик Мерше, эксперт в области вооружения, сотрудник французского Института исследований в области национальной обороны, в издании L'Opinion.

"Путин остался непонятым", - утверждает Арно Дюбьен, директор Франко-российского аналитического центра "Обсерво" в Москве. "С тех пор на публике появляются премьер-министр Михаил Мишустин и особенно мэр Москвы Сергей Собянин", - добавляет он, и объявляют о более жестких мерах. В этом кризисе "Собянин заставил признать себя в качестве второго человека режима. Он спокоен, тверд, ответственен и производит впечатление".

"(...) По официальным данным, в настоящее время в России насчитывается 1538 случаев заболевания COVID-19, в том числе более 1000 в Москве, однако "волна нарастает", уточняет Арно Дюбьен. Население начинает садиться на карантин, а границы страны закрываются с полуночи понедельника. Сохраняются только международные рейсы, позволяющие возвращать на родину российских граждан из-за рубежа", - говорится в статье.

"(...) Россия правильно отреагировала на азиатскую волну" из Китая, "немедленно закрыв свои границы в начале февраля", но теперь она взялась за "европейский аспект", отмечает директор "Обсерво". По некоторым данным, нынешняя волна является в основном следствием возвращения россиян из Западной Европы. В настоящее время существует только 200 эндогенных случаев заболевания. "Отсюда возникает проблема медицинского наблюдения за людьми, которые возвращаются", - добавляет Арно Дюбьен. По его ощущениям, демонстрируется "нарратив", направленный на "вирус, привезенный с Запада непатриотичными элитами", теми зажиточными россиянами, которые катаются на лыжах в Куршевеле или делают покупки в Италии", - указывает автор статьи.

"(...) Хотя до настоящего времени эпидемия затронула Россию менее сильно, чем США и Европу, ей все равно удалось нарушить политический календарь. 22 апреля должно было состояться "всенародное голосование" для утверждения конституционных поправок, предложенных в январе Владимиром Путиным, благодаря которым он может оставаться у власти до 2036 года. Этот референдум перенесут, вероятно, на 12 июня, "День России", являющийся государственным праздником", - отмечает эксперт.

"(...) То же самое относится к параду 9 мая на Красной площади, устраиваемому в ознаменование 75-летия победы над нацистской Германией. Президент Макрон объявил о том, что примет в нем участие, но мероприятие, вероятно, перенесут на 24 июня. Это будет годовщина грандиозного парада победы в 1945 году, который открыл маршал Жуков, проехавшийся под проливным дождем по Красной площади на коне, - комментирует Мерше. - С другой стороны, дату православной Пасхи (19 апреля) отложить невозможно, но Патриарх Кирилл в это воскресенье призвал верующих воздержаться от посещения храмов...".

"(...) Итак, Россия готовится противостоять эпидемии. В стране создаются 16 военных полевых госпиталей. Но "власти делают ставку на то, что все не произойдет так, как в Италии", - поясняет Арно Дюбьен.

"(...) На данный момент Кремль еще не определился по поводу масштабного экономического вмешательства перед лицом кризиса. Россия находится в подвешенном состоянии из-за динамики цен на нефть (сейчас цена находится на уровне около 25 долларов за баррель по сравнению с более 60 долларов в начале года). "На таком уровне можно продержаться несколько месяцев, - предупреждает директор "Обсерво". - Но это не должно затягиваться надолго". Шулерская игра в покер, начатая между Соединенными Штатами, Саудовской Аравией и Россией, нацелена на то, чтобы выяснить, кто уступит первым, сократив добычу для того, чтобы повысить цены", - резюмирует Жан-Доминик Мерше.