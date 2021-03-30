Прослушивание музыки действует на тот же центр вознаграждения в мозге, что алкоголь и кокаин, утверждают ученые

"Музыка воздействует на тот же центр вознаграждения в мозге, что алкоголь и кокаин, показало новое исследование. Канадские нейробиологи сосредоточили свое внимание на влиянии поп-музыки на мозг, изучая ее воздействие с помощью магнитной визуализации и "транскраниальной магнитной стимуляции", - сообщает Daily Mail.

"Стимуляция нервных клеток в пути вознаграждения приводила к усилению удовольствия, получаемого от музыки, и мотивации у участников исследования, установили эксперты. По их словам, коммуникация между слуховыми цепями и цепями вознаграждения - вот причина, по которой люди находят музыку приносящей удовлетворение", - говорится в статье.

"Способность музыки вызывать чувство удовольствия в последнее время была предметом интенсивных нейробиологических исследований, отмечают авторы во главе с экспертами из Университета Макгилла в Монреале. "Нынешние результаты показывают, что включение кортикостриарных путей имеет важное значение для получения музыкального вознаграждения", - подчеркнули они.

"Алкоголь и кокаин действуют, стимулируя мезолимбическую дофаминовую систему мозга, его систему вознаграждения. Этот путь стимулируется всеми типами подкрепляющих стимулов, в том числе едой, сексом, другими наркотиками и музыкой, - говорится в статье. - Этот путь берет начало в области среднего мозга, называемой вентральной тегментальной областью, и простирается до прилежащего ядра, одной из ключевых областей в системе вознаграждения в мозге. Помимо вознаграждения, эта цепь также регулирует эмоции и мотивацию, согласно Национальному институту здоровья США", - отмечается в публикации.

"Сходство между тем, как цепи вознаграждения в мозге обрабатывают музыку и другие стимулы, такие как еда, деньги и алкоголь, ранее уже выявлялось в ходе нейровизуализационных исследований. (...) Для нового исследования, которое было опубликовано в журнале JNeurosci, ученые набрали 17 добровольцев. Перед экспериментом им задавался отборочный вопрос, чтобы убедиться, что все участники предпочитают поп-музыку, так как именно этот музыкальный жанр использовался в эксперименте. Поклонники поп-музыки прослушивали песни, в то время как исследовательская группа измеряла активность их мозга с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (...). Перед сканированием группа исследователей косвенно возбуждала или ингибировала цепь вознаграждения мозга с помощью транскраниальной магнитной стимуляции (...)", - сообщает газета.

"Участники нажимали одну из четырех разных кнопок на панели ответов, чтобы указать степень своего удовольствия от прослушивания поп-музыки. Команда обнаружила, что возбуждение цепи вознаграждения перед прослушиванием музыки увеличивало удовольствие, которое участники испытывали при прослушивании песен, а ингибирование уменьшало удовольствие, - говорится в статье. - Эти индуцированные изменения удовольствия были связаны с изменением активности прилежащего ядра, которое является ключевым участком цепи вознаграждения. Прилежащее ядро также принимает непосредственное участие в подкрепляющем и вызывающем привыкание поведении в ответ на употребление наркотиков", - отмечается в публикации. (...)