Когда боевые танки застревают в туннеле

"Заполнение сложных таможенных форм, слабые мосты, отсутствие железнодорожных путей: если в случае конфликта НАТО придется быстро перебрасывать свои войска в Прибалтику, оно может столкнуться с огромными трудностями", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Военная мобильность играет решающую роль в эффективном сдерживании", - говорится в предисловии к новому исследованию по этой теме. Речь идет о способности перебросить войска быстрее противника. Лишь в таком случае политические лидеры могут своевременно сдержать кризис. Иначе им придется лишь возвращать потерянные территории. Автор знает, о чем говорит: до 2017 года Бен Ходжес был командующим генералом армии США в Европе", - отмечает журналист Томас Гучкер.

"После завоевания Россией Крыма в 2014 году ему пришлось тренировать со своими войсками, как в максимально сжатые сроки можно попасть на восточный фланг НАТО. При этом он сделал для себя различные выводы, от которых не только у него волосы встают дыбом. Заполнение таможенных форм длилось целую вечность. Дороги и мосты не были предназначены для проезда тяжелой техники. Однажды генерал со своими боевыми танками застрял в туннеле", - говорится в статье.

"Прибалтика - это ахиллесова пята альянса: ее трудно защитить военными силами, она непосредственно граничит с Россией и там проживает существенное русское меньшинство. Для того, чтобы Россия окружила три столицы, понадобится максимум 60 часов, показало моделирование исследовательского центра Rand Corporation в 2016 году".

"Если НАТО вообще захочет защитить своих союзников на северо-востоке, ему придется опередить российскую атаку. На это направлены все важные решения последних лет. Альянс сформировал "острие" из 5 тыс. человек, которые за несколько дней могут добраться до кризисного региона. В Прибалтике и Польше были размещены "боевые группы", при участии ядерной державы - в целях сдерживания. Сегодня НАТО работает над тем, чтобы в течение одного месяца дополнительно перебросить около 50 тыс. человек".

В своем исследовании Бен Ходжес совместно с Хайнрихом Брауссом, который до 2018 года был помощником генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования, смоделировали 5 сценариев. "Два из них касаются Прибалтики, вероятной исходной точки военного конфликта с Россией. Первый сценарий - это транспортировка войск из норвежского порта Осло через Швецию и Балтийское море в Эстонию. При этом может возникнуть "задержка продолжительностью в 3-4 недели", говорится в исследовании, так как в Швеции низкая пропускная способность дорог и железнодорожных путей и к тому же почти нет вагонов-платформ для транспортировки гусеничных машин. Поэтому, вероятно, придется использовать колесные бронетранспортеры", - передает издание.

"Другой путь в Прибалтику проходит по суше: из Германии через Польшу в Литву. При этом войскам придется проходить через коридор шириной всего лишь 60 км, так называемый "сувалкский коридор". (...) Для каждого подразделения придется заранее тщательно планировать маршрут, чтобы войска не застряли в этом узком коридоре. Это эксперты считают еще более важным, чем улучшение инфраструктуры. Они ставят вопрос о том, нельзя ли отремонтировать бывшие советские военные объекты, чтобы облегчить продвижение через Польшу (...)".

"Еще одной проблемой может стать обеспечение войск, начиная от продуктов питания и топлива и заканчивая боеприпасами. Во время холодной войны дивизия была устроена так, что в течение семи дней она могла передвигаться автономно. Сегодня все устроено иначе. Сначала необходимо создать хранилища. Одним из забавных выводов экспертного заключения является то, что подразделения НАТО в Литве, по-видимому, даже не смогут защищаться снаряженными боеприпасами - это запрещено законом, по крайней мере, в мирные времена. Инфраструктура зачастую находится в частной собственности. Такое бывает и в других регионах, но в Литве ее владельцами иногда являются русские", - констатирует Frankfurter Allgemeine.